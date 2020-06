Life

“Μην Ψαρώνεις”: Στα “κάγκελα” το Αραποσταθέϊκο

Για να… κλάψετε από τα γέλια μείνετε συντονισμένοι στον ΑΝΤ1.

Σπαρταριστά είναι τα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:45, στον ΑΝΤ1! Πάρτε μία… «γεύση».

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 45

Ο Απρίλης φέρνει καινούργια ξεκινήματα για όλους! Η συγκατοίκηση του Μανώλη και της Σάντυς στο Κερατσίνι ξεκινάει ένα ντόμινο μετακομίσεων που κάνει συγκάτοικους τη Ρόζα με τον Μπίλυ και τον Κωνσταντίνο με την Τάνια. Η Στέλλα που μαθαίνει τελευταία τις εξελίξεις γίνεται έξαλλη και περνάει στην αντεπίθεση, ενώ η Νενέλα πλέει σε πελάγη ευτυχίας με το νεαρό Νικηφόρο. Η Τίνα αρχίζει να καλοβλέπει τον Ζαγανιάρη για γαμπρό και πατέρα των παιδιών της, αλλά και ο Μπίλυ δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά του να γίνει υπόδειγμα συντρόφου για τη Ρόζα. Τέλος, η Τάνια, για να τιμήσει το έθιμο της πρωταπριλιάς, λέει στον Λεωνίδα ένα αθώο ψέμα για τον Κωσταντίνο και τους κάνει όλους μαλλιά κουβάρια.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 46

Μία τυπική μέρα στο Αραποσταθέϊκο είναι η απόλυτη πρόκληση για τη Σάντυ που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην καινούργια της ζωή. Πράγμα που όπως θα διαπιστώσει δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο! Στο μεταξύ ο Μανώλης ζητάει τη βοήθεια του Θανάση για να αντιμετωπίσει τις παράλογες απαιτήσεις της Στέλλας, που έχει φτάσει και τον συγκάτοικό της τον Πέτρο στα όριά του. Η Τίνα τσακώνεται άσχημα με τον Ζαγανιάρη και ο Λεωνίδας με την Τάνια φαίνεται να μην έχουν καμία ελπίδα πια να τα ξαναβρούν. Η φιλία που γεννιέται μεταξύ του Κωνσταντίνου και του Μπίλυ φρικάρει εντελώς τη Ρόζα. Μέσα σε όλα αυτά, ο Κοσμάς φτάνει πολύ κοντά στα ίχνη του νεαρού απατεώνα που έχει καταγοητεύσει τη Νενέλα.