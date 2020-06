Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τεστ αντισωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ποια είναι η διαδικασία. Που θα γίνονται τα τεστ.

Τη διεξαγωγή τεστ αντισωμάτων σε όλους επαγγελματίες υγείας και τους εργαζόμενους που υπηρετούν στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του υπουργού Βασίλη Κικίλια, οι Υγειονομικές Περιφέρειες και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ξεκίνησαν τη διεξαγωγή «αξιόπιστου» τεστ αντισωμάτων στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Ομάδες Υγείας και στα Τοπικά και Περιφερειακά Ιατρεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και εντός του Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις υγειονομικές δομές των 7 ΥΠΕ της χώρας.

Το τεστ αντισωμάτων αφορά, πέρα των επαγγελματιών υγείας και του μόνιμου προσωπικού των δομών, πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αποσπασμένοι-μετακινημένοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι, συνεργεία καθαρισμού, υπηρεσίες security, υπεργολάβοι κλπ.), οι οποίοι θα μπορούν να το κάνουν στον φορέα που υπηρετούν σήμερα.

Εκτός από τις δομές παροχής υπηρεσιών Υγείας, τεστ αντισωμάτων θα διεξαχθούν και σε προσωπικό δομών που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας, όπως, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους σε δομές του ΟΚΑΝΑ, στο προσωπικό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε εργαζόμενους σε αποκεντρωμένες δομές των Ψυχιατρείων (ξενώνες, οικοτροφεία).

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο τεστ αντισωμάτων είναι εθελοντική για όλους τους εργαζόμενους. Η αιμοληψία θα γίνεται στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, στο πλαίσιο λειτουργίας των τακτικών ιατρείων και τα δείγματα θα αποστέλλονται είτε στο πλησιέστερο Νοσοκομείο που υπάρχει εγκατεστημένος αναλυτής, είτε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η συλλογή των αποτελεσμάτων θα γίνεται με μέριμνα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς.