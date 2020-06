Πολιτική

Τζανακόπουλος για ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου

Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την εξέγερση στις ΗΠΑ.

“Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, πορεύεται χωρίς σχέδιο, χωρίς πυξίδα, και έχει απωλέσει την ψυχραιμία που χρειάζεται για τη διαχείριση αυτών των λεπτών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τόνισε ότι «παρακολουθήσαμε τις αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών για το περιστατικό στον Έβρο, κι εδώ αρχίζει να δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση στην εξωτερική πολιτική». Στη συνέχεια σημείωσε ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι «δεν έχει σχέδιο και κινείται με γνώμονα την επικοινωνία ώστε να μην χάσει την επαφή με ειδικά ακροατήρια, επαφή που εγκαταστάθηκε κυρίως μέσω της αντιπολιτευτικής ρητορικής της ΝΔ την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, αυτή, λοιπόν, η περίπλοκη πολιτική και ιδεολογική κατάσταση, που δημιούργησε η ΝΔ, δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για την εξωτερική πολιτική». Ο κ. Τζανακόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι «στην κυβέρνηση βρίσκεται η ευθύνη να συγκροτήσει ένα δόγμα για την εξωτερική πολιτική, να προτείνει ένα σχέδιο, να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις με τους γείτονές μας, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ακατανόητη αίσθηση αυτάρκειας από την κυβέρνηση στα ζητήματα αυτά που έρχεται σε αντίθεση με τα πεπραγμένα της».

Ο κ. Τζανακόπουλος ως προς τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την εξέγερση στις Η.Π.Α τόνισε ότι «είναι μια γροθιά στο στομάχι της ανθρωπότητας, μια γροθιά στο στομάχι της δημοκρατίας τα όσα συμβαίνουν στις Η.Π.Α και θα κάνουμε λάθος εάν θεωρήσουμε ότι δεν μας αφορούν». Σημείωσε ότι «τέτοιου τύπου εξεγέρσεις δεν ξεσπάνε χωρίς λόγο. Υπάρχει στις Η.Π.Α εμπεδωμένο ένα σύστημα, στο εσωτερικό του κράτους, θεσμικού ρατσισμού, αλλά και μια εκτεταμένης μορφής καταπίεση του μαύρου πληθυσμού, των μειονοτήτων, ένας ρατσισμός που διαχέεται στη βάση της κοινωνίας και εμπεδώνεται στο εσωτερικό του κράτους». Συνέχισε λέγοντας ότι «όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν και την Ευρώπη αφού έχουμε δει από την αστυνομία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, ανάλογα φαινόμενα θεσμικού ρατσισμού και κακομεταχείρισης, ακόμη και ανθρωποκτονίες πολιτών που διέφεραν από αυτό που οι κυρίαρχες ιδεολογίες θέλουν να παρουσιάζουν ως κανονικούς».

Ως προς την οικονομία ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι «η πολιτική της ΝΔ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανεπαρκής, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι φοβικά εφόσον έχουμε στήριξη με τη μορφή δανείων, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών, και η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε μια αναδιάρθρωση της οικονομίας υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων.». Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια «μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη μείωση του Φ.Π.Α, αλλά και τη μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου». Συνέχισε λέγοντας ότι ως προς τα εργασιακά η πορεία της κυβέρνησης είναι «σε τελείως λάθος προσανατολισμό αφού κατεδαφίζει όλο το πλαίσιο προστασίας της εργασίας και των μισθών έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνθήκη πλήρους απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για μια πολιτική καταφανώς αντεργατική και ταξική και θα προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα διότι θα μειωθεί η ζήτηση». Ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «στήριξη των μισθών και των σχέσεων εργασίας για να μη βρεθούμε σε μια δυστοπία όπου η μερική απασχόληση θα είναι το 80-90% των θέσεων εργασίας».