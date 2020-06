Κοινωνία

Πέθανε ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε σε κατάστημα στην Πειραιώς

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε της επί της οδού Πειραιώς.

Πέθανε ο οδηγός του φορτηγού που μπήκε σε κατάστημα στην Πειραιώς το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 57χρονος οδηγός έπαθε έμφραγμα την ώρα που οδηγούσε και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εισβάλλοντας σε κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία του και προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, το φορτηγό παρέσυρε και δύο επαγγελματικά φορτηγάκια της εταιρείας, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.