Πολιτική

Κομισιόν: Η Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

Αυστηρό μήνυμα προς τον Τουρκία από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Της Μαρίας Αρώνη

«Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι σχέσεις της με την ΕΕ εξαρτώνται σημαντικά από το σεβασμό της στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας», δήλωσε σήμερα ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες της Τουρκίας για γεωτρήσεις κοντά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ο Ζοζέπ Μπρορέλ απάντησε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως καλέσει την Τουρκία να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ ή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας και υπενθύμισε ότι στις 15 Μαίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα. «Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγει αυτό το διάστημα η ΕΕ με την Άγκυρα», είπε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης των ζητημάτων αυτών είναι «να καταλάβει η Τουρκία ότι οι σχέσεις της με την ΕΕ εξαρτώνται σημαντικά από το σεβασμό της κυριαρχίας της Κύπρου και της Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, στη δήλωσή τους της 15ης Μαίου, καταδικάζουν την κλιμάκωση των παραβιάσεων της Τουρκίας στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και στα χωρικά ύδατα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου». Οι 27 υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ, στην ίδια δήλωση, καλούν την Άγκυρα να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και διαμηνύουν στην Τουρκία ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ πάνω στα χωρικά τους ύδατα, καθώς και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά, καθώς να μην παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών-μελών στον εναέριο χώρο τους.

Προκλητική η Άγκυρα

Πάντως, συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας για τις έρευνες που δρομολογεί εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας η Τουρκία έδωσε με σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι.

«Oι νέες περιοχές που έχουν αιτηθεί τα “Τουρκικά Πετρέλαια” για έρευνες και γεωτρήσεις βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η χώρα μας στον ΟΗΕ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή την οποία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ακσόι, προσθέτοντας: «Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υποστηρίξη των κυριαρχιικών μας δικαιωμάτων, όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων, στην ανατολική Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτά, οι σεισμικές μας έρευνες και οι γεωτρήσεις μας συνεχίζονται, σύμφωνα με το προκαθορισμένο μας πρόγραμμα».

Εν τω μεταξύ, με αφορμή τις τουρκικές ενέργειες των τελευταίων ημερών, στο υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη χθες ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, στον οποίο επιδόθηκε διάβημα από την ελληνική πλευρά.

Σε δήλωσή του χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τόνισε ότι, «η Ελλάδα ήταν και παραμένει απολύτως προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει και αυτήν την πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοποιήσει».