Παράξενα

Αρκουδάκια τα… “έτσουξαν” στο Μέτσοβο (βίντεο)

Οικογένεια αρκούδων "έστησε" πάρτι κι ήπιε όλο το κρασί και το τσίπουρο που βρήκαν σε αποθήκη!

«Επίσκεψη» σε σπίτι στο Μέτσοβο έκανε μία οικογένεια αρκούδων.

Η μαμά αρκούδα με τα μικρά της μπήκε σε ένα κτήμα κοντά σε κεντρικό δρόμο του Μετσόβου και χωρίς να ενοχλείται από τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους, άρχισε το... πάρτι.

Αφού έφαγαν κεράσια και άλλα φρούτα που βρήκαν στο κτήμα, εισέβαλαν και στην αποθήκη όπου απόλαυσαν το κρασί και το τσίπουρο που βρισκόταν εκεί.

Μία κάμερα που είναι εγκατεστημένη στο σημείο κατέγραψε τις κινήσεις της οικογένειας των αρκούδων.

Πηγή: epiruspost