“Still Standing Golden Edition”: Απολαυστικό το τέταρτο επετειακό επεισόδιο

Το «Still Standing», το πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, «φοράει» τα γιορτινά. Μείνετε συντονισμένοι, την Κυριακή, στον ΑΝΤ1!

Το «Still Standing», το πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, «φοράει» τα γιορτινά του και έρχεται για να ξεδιπλώσει την 30χρονη ιστορία του ΑΝΤ1! Οι σειρές, οι εκπομπές, οι πρωταγωνιστές και οι ατάκες που άφησαν εποχή και έγιναν το σήμα κατατεθέν του. Για έξι Κυριακές, η Μαρία Μπεκατώρου και το «Still Standing Golden Edition», μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και μας θυμίζουν τις δυνατές στιγμές του ANT1.

Πρόσωπα που αποτελούν κομμάτι αυτής της 30χρονης ιστορίας έρχονται στις οθόνες μας σε μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης. Στόχος ένας: να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη του σπουδαίου έργου της «Μέριμνας».

Οι καλεσμένοι τεστάρουν τις γνώσεις τους μέσα από ερωτήσεις, εμπλουτισμένες με οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό, οι οποίες ζωντανεύουν χαρακτηριστικές στιγμές από το παρελθόν του σταθμού.

Στο τέταρτο επεισόδιο, στις 7 Ιουνίου, θα δούμε τους:

Βαγγέλη Περρή

Λευτέρη Πανταζή

Μέμο Μπεγνή

Πασχάλη Τσαρούχα

Νικόλα Βαφειάδη

Μαρίνα Τσιντικίδου

Σταύρο Νικολαΐδη

Χάρη Γρηγορόπουλο

Θα παίξουν κρυπτόλεξο με αφιερωματικά videο για τις δραματικές σειρές αλλά και τα show του ΑΝΤ1, θα λύσουν αναγραμματισμούς, ενώ θα απολαύσουμε, μέσω των ερωτήσεων, τραγούδια από τίτλους αρχής σειρών του ΑΝΤ1.

Το επετειακό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να τηρούνται απόλυτα οι αποστάσεις ασφαλείας και βρίσκονται στο πλατό τα μισά μόνο άτομα απ’ ότι συνήθως.

Still Standing Golden Edition! Κυριακή 7 Ιουνίου στις 20:45!