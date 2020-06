Κοινωνία

Ξεκίνησαν και πάλι τα σχολικά γεύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχολικά γεύματα αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα για οικογένειες που το έχουν ανάγκη και συντελούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα.

Επαναλαμβάνονται τα σχολικά γεύματα με το άνοιγμα των Δημοτικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα σχολικά γεύματα αποτελούν ένα σημαντικό στήριγμα για αρκετές οικογένειες στη χώρα μας και συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα.

Τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, είναι υψηλής διατροφικής αξίας και κυρίως τοπικής προέλευσης.

Με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, λόγω της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, το πλεόνασμα που πιθανόν να προκύψει από τα αδιάθετα γεύματα, ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, θα παραδίδονται στους δήμους και θα διατίθενται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.