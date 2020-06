Υγεία - Περιβάλλον

Ασυνήθιστα μεγάλες πυρκαγιές περιμένει το καλοκαίρι η ΕΕ

Ποια ειναι τα στοιχεία που οδηγούν τους ειδικούς στις ζοφερές προβλέψεις για την θερινή περίοδο.

Η ΕΕ αναμένει πως οι ξηρές κλιματικές συνθήκες θα προκαλέσουν ασυνήθιστα εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στην ήπειρο κατά τους ερχόμενους μήνες, περιλαμβανομένων των κεντρικών και των βορείων περιοχών, οι οποίες συνήθως διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο, ανακοίνωσε σήμερα ο ευρωπαίος επίτροπος διαχείρισης κρίσεων.

Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, άνω του μέσου όρου, της άνοιξης, δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει ήδη τις τελευταίες ημέρες στη Σουηδία και τη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διένειμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Αυτές θα πρέπει να προστεθούν στις πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ιταλία, δύο χώρες ιδιαιτέρως ευεπίφορες στις πυρκαγιές λόγω του θερμού κλίματός τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες: "Η περίοδος των πυρκαγιών φέτος αναμένεται να είναι άνω του συνήθους μέσου όρου, όσον αφορά τον αριθμό των πυρκαγιών και των αποτεφρωμένων περιοχών στην Ευρώπη", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο ευρωπαίος επίτροπος Γιάνεζ Λέναρτσιτς, αναφερόμενος στην περίοδο Ιουνίου -Σεπτεμβρίου, η οποία είναι συνήθως η πιο θερμή στην ήπειρο.

Μολαταύτα, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να προβλέψει εάν αυτό το έτος θα είναι χειρότερο από το προηγούμενο, κατά το οποίο οι πυρκαγιές ανήλθαν σε επίπεδα καταστροφής στην Ευρώπη, πρόσθεσε όμως πως η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος για μεγάλες πυρκαγιές σε κλίμακα και αριθμό.

Οι ξηρές συνθήκες έχουν αρχίσει επίσης να επεκτείνονται και σε συνήθως υγρές περιοχές, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς και πέραν των παραδοσιακών "διακεκαυμένων ζωνών". "Οι περιοχές που είναι επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές δεν βρίσκονται πλέον μόνο στο νότιο τμήμα της Ευρώπης, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, όπως ακόμη και στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης", δήλωσε ο Λέναρτσιτς, επικαλούμενος τις πρόσφατες πυρκαγιές και τις προβλέψεις που έχουν ανακοινώσει οι εθνικές αρχές σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Βέλγιο, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ευρώπης, γνώρισε φέτος τον ξηρότερο Μάιο από τον 19ο αιώνα, με ατμοσφαιρικές συνθήκες που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον κύκλο ανάπτυξης των καλλιεργειών και έχουν μειώσει τις αποδόσεις στη γεωργική επαρχία της Δυτικής Φλάνδρας.