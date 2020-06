Πολιτική

Τσίπρας: Καμία δικαιολογία για να μην στηριχθούν οι επιχειρήσεις σήμερα

Συνάντηση με τον Σύνδεσμο Μικρών Οινοποιών είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο επίκεντρο τα προβλήματα του κλάδου.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην υπάρχει στήριξη των επιχειρήσεων τόνισε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση που είχε με τον Σύνδεσμο Μικρών Οινοποιών. «Στήριξη των επιχειρήσεων σημαίνει και στήριξη της εργασίας. Αν αρχίσουν να μπαίνουν λουκέτα, αν η παραγωγικότητα σταματήσει, θα αυξηθεί η ανεργία στα μεγέθη τα οποία τα συναντήσαμε τα εφιαλτικά χρόνια, το 2014. Κι αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να το αποτρέψουμε τώρα. Αν το αφήσουμε να συμβεί θα είναι αργά, θα θέλει πολύ περισσότερο χρόνο η επανάκαμψη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση που είχε με το ΔΣ του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα κατέθεσε και ερώτηση στον πρωθυπουργό «να έρθει στην Βουλή να απαντήσει, γιατί βλέπουμε να έρχονται ευρωπαϊκά κονδύλια, να γίνονται προτάσεις, έχουμε αφήσει πάνω από 35 δισ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην υπάρξει στήριξη των επιχειρήσεων σήμερα».

Από την πλευρά τους οι οινοποιοί εξέφρασαν τα αιτήματά τους προς την Πολιτεία, υπογραμμίζοντας πως η κρίση από την πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει σημαντικά και τον δικό τους κλάδο.

Συγκεκριμένα ανέφεραν πως κάποιοι οινοπαραγωγοί “δεν πούλησαν ούτε μπουκάλι”, ενώ πέρα από την εσωτερική κατανάλωση που χτυπήθηκε από το lockdown στα μαγαζιά, “έχουν σταματήσει” και οι εξαγωγές”.

Σε ό,τι αφορά την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, οι οινοπαραγωγοί υπογράμμισαν πως είναι απαραίτητο να λάβουν βοήθεια προκειμένου να “φύγουν” τα αδιάθετα αποθέματα της χρονιάς αυτής και να προχωρήσουν στη νέα παραγωγή, ενώ εξέφρασαν και αίτημα μείωσης του ΦΠΑ, όπως στην εστίαση.

Εξάλλου, επισήμαναν πως πολλοί οινοπαραγωγοί δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν των μέχρι τώρα μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, αφού οι ΚΑΔ λειτουργίας τους δεν μπήκαν στα προγράμματα ενίσχυσης. Οι περισσότεροι όπως εξήγησαν, δεν μπήκαν ούτε καν στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής αφού δεν πληρούσαν την προϋπόθεση που υπήρχε για μόνιμους εργαζόμενους, δεδομένου ότι ως καθετοποιημένες οικογενειακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στις περισσότερες περιπτώσεις εποχικούς εργαζόμενους.

Ο Αλ. Τσίπρας παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες και τους οινοποιούς σημείωσε ότι ένας δυναμικός κλάδος όπως η αμπελουργία και η οινοποιία πρέπει να στηριχθεί. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, το εισόδημα έκτακτης ανάγκης με περιουσιακό κριτήριο, πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση ως κεφάλαιο κίνησης και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, που συμπεριλαμβάνει και το κρασί, ιδιαίτερα για την τουριστική περίοδο.

«Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%, μονίμως πλέον, το είχαμε προτείνει ένα χρόνο πριν, που δεν ήμασταν σε κρίση. Φανταστείτε τώρα που είμαστε σε κρίση. Θα κληθεί ο επιχειρηματίας να πληρώσει μια προκαταβολή φόρου τώρα με βάση το περσινό εισόδημά του, το 2019, που ήταν μια καλή χρονιά, Άρα αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υλοποιηθεί» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ειδικά για εσάς, όπως μελετούν στην Ισπανία και την Γαλλία, επειδή υπάρχει απόθεμα προς απόσταξη, θα μπορούσαμε να δούμε ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σοβαρής επιδότησης για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην απόσταξη και να προχωρήσετε στην συνέχεια στην καινούργια σοδειά», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο αίτημα που είχαν θέσει και οι ίδιοι οι οινοπαραγωγοί.

Οι οινοπαραγωγοί, τέλος, έθεσαν από την πλευρά τους και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τις τράπεζες με το κυρίαρχο θέμα της μη χρηματοδότησης να αποτελεί «το μεγάλο τους παράπονο», όπως είπαν χαρακτηριστικά.