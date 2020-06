Κόσμος

ΕΕ: είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ

Ο Μπορέλ καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα φαινόμενα υπερβολικής χρήσης βίας από αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

Της Μαρίας Αρώνη

Έκκληση για αποκλιμάκωση των εντάσεων στης ΗΠΑ, απηύθυνε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κληθείς να σχολιάσει τις εντάσεις που επικρατούν στις ΗΠΑ, μετά το θάνατο του Αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε, «Εδώ στην Ευρώπη, όπως και ο λαός των ΗΠΑ, είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από το θάνατο του Τζορτζ Φλόϊντ. Πιστεύω ότι όλες οι κοινωνίες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στην υπερβολική χρήση βίας».

Συνεχίζοντας, ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε, «Πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας. Πρέπει να την καταγγείλουμε, να την καταπολεμήσουμε, στις ΗΠΑ και οπουδήποτε αλλού».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε παντού, ιδιαίτερα στις κοινωνίες που στηρίζονται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατική αντιπροσώπευση και τον σεβασμό των ελευθεριών ότι οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με την επιτήρηση της τάξης δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους όπως στην περίπτωση του πολύ ατυχούς θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ και πρόσθεσε, «Όλες οι ζωές μετράνε. Και οι ζωές των μαύρων μετράνε επίσης».