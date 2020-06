Πολιτική

Χαρίτσης για Ταμείο Ανάκαμψης: Ελλοχεύει ο κίνδυνος να μπούμε σε μία νέα περιπέτεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε την ανησυχία του για τους όρους της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Μας προκαλούν έντονη ανησυχία οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της Κομισιόν για ανάγκη αυξημένης επιτροπείας και μεταρρυθμίσεων που θα συνδεθούν με την εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να «απαιτήσει ξεκάθαρες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σχετικά με «τις προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν το Tαμείο Aνάκαμψης», σχολιάζοντας ότι «η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει τον ρόλο του θεατή των εξελίξεων».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι «η πρόταση της Κομισιόν κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά περιμένουνε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση», προειδοποιώντας ότι «ελλοχεύει ο κίνδυνος να μπούμε σε μια νέα περιπέτεια για να λάβουμε τη χρηματοδότηση που δικαιούται η χώρα μας - σε έναν νέο κύκλο λιτότητας, όπως αυτόν που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «η ύφεση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά επηρεάζεται από τις πολιτικές που ασκούνται», επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ ολιγώρησε όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν έλαβε υπόψη της τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και προχώρησε σε μέτρα καταστροφικά για τους εργαζόμενους και απολύτως ανεπαρκή για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», όπως τόνισαν και οι «παραγωγικοί φορείς των μικρομεσαίων στη Βουλή». Χαρακτήρισε την πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια «πρωτοβουλία που έρχεται να σπάσει ταμπού δεκαετιών στην ΕΕ», αποδίδοντας τη στη δράση «προοδευτικών δυνάμεων κυρίως από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον ΣΥΡΙΖΑ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, που πίεσαν την Ευρώπη ώστε να καταστεί σαφές πως οι κρίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με λιτότητα». Πρόσθεσε ότι «ήταν η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τους ομογάλακτους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που πίεζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για την εφαρμογή περιοριστικών πολιτικών».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δείχνουν εμπιστοσύνη στη χώρα μας επειδή καταφέραμε να αφήσουμε πίσω μας τα μνημόνια, επειδή υπάρχει ταμειακό διαθέσιμο, το “μαξιλάρι” ασφαλείας των 37 δισ. ευρώ που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί καταφέραμε τον Ιούνιο του 2018 να ρυθμίσουμε το χρέος». Σημείωσε πως η εμπιστοσύνη αυτή «δεν είναι κατόρθωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» που «παρέλαβε την ελληνική οικονομία να τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% επί ΣΥΡΙΖΑ και την προσγείωσε στο 1% μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο διακυβέρνησης».

Έκανε λόγο για «ιστορικό όλων των κομμάτων του πάλαι ποτέ δικομματισμού στην κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων» που, όπως είπε, οδήγησε το 2014 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει «δύσκολους και γραφειοκρατικούς όρους στη χώρα μας για την για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ». Αυτί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να το σπάσει», ανέφερε. Τέλος, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τις προτάσεις του, θα ελέγξει την κυβέρνηση, όμως υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρξει ένας σαφές σχέδιο στήριξης της οικονομίας και της εργασίας» και «να μην ξαναγυρίσουμε στις παλιές αμαρτίες διασπάθισης του δημόσιου χρήματος».