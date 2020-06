Life

“Vice Specials”: “Ελληνικός Τουρισμός σε Παύση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του "Vice" καταγράφει την νέα πραγματικότητα στον τουρισμό μετά την πανδημία του covid-19.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στη 01.45 μετά τα μεσάνυχτα, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός σε Παύση».

Η καλοκαιρινή σεζόν του 2020 προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη της τελευταίας δεκαετίας για τον ελληνικό τουρισμό λόγω της πανδημίας του COVID-19, ενώ παράγοντες του κλάδου κάνουν λόγο για πτώση ακόμη και της τάξεως του 50%.

Η Ελίζα Μπενβενίστε μίλησε με εκπροσώπους των ξενοδοχείων, των ταξιδιωτικών πρακτορείων, των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, της ελληνικής κρουαζιέρας, της ακτοπλοΐας, αλλά και της εστίασης και των οργανωμένων παραλιών σχετικά με το πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα στον τουρισμό.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γρηγόρης Τάσιος τόνισε ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες δεν προτίθενται να ανοίξουν φέτος το καλοκαίρι.





Η εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων (CLIA) για την Ανατολική Μεσόγειο, Μαρία Δεληγιάννη μίλησε για την προοπτική να αρχίσουν να γίνονται φέτος τα ελληνικά λιμάνια, home ports για τις κρουαζιέρες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων, Νικόλαος Κελαϊδίτης επεσήμανε την ανάγκη να ξαναστραφούν οι ξενοδόχοι στους τουριστικούς πράκτορες αντί των ξενοδοχειακών σάιτ.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Κτηματομεσιτών, Θέμης Μπάκας είπε ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνά τους, η ζήτηση για ενοικίαση εξοχικών κατοικιών έχει απογειωθεί λόγω του κορονοϊού.

Τέλος, η κάμερα του VICE κατέγραψε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν πλέον οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Πλάκα και το Μοναστηράκι, περιμένοντας την έλευση των επισκεπτών από το εξωτερικό.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 στη 01.45 στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials