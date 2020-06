Πολιτική

Θερμικές κάμερες για τον Έβρο δώρισε η Εκκλησία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε την κάλυψη προμηθειών του Στρατού και την αγορά ειδικού εξοπλισμού για τη θωράκιση του φράκτη στα σύνορα.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, τη Μονή Πετράκη και τα γραφεία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου όπου συνάντησε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμο Β’. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συναντήσεως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης παρέλαβε ειδικό εξοπλισμό προς χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως δωρεά της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναγνωρίζοντας την επίκτητη ανάγκη θωρακίσεως των συνόρων, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την κάλυψη προμηθειών του Στρατού και την αγορά ειδικού εξοπλισμού για τη θωράκιση του φράκτη στα σύνορα του Έβρου, ύψους 49 χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν ηλεκτρολογικό υλικό για τη φωταγώγηση των περιφραγμένων σημείων, καθώς επίσης, πράσινο ύφασμα και συρραπτικά προκειμένου να γίνουν εργασίες συντηρήσεως, ενισχύσεως και επεκτάσεως του υφισταμένου φράκτη σε έκταση 8.000 τ.μ. Δωρίσθηκαν επίσης θερμικές κάμερες νυκτερινής παρατηρήσεως/σκοπεύσεως, προκειμένου να αναβαθμιστεί το οπτικό υλικό των στρατιωτών προσδίδοντας μοναδικές δυνατότητες εντοπισμού και εγκαίρου αντιδράσεως.

Κατά την τελετή παραδόσεως του υλικού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε τα εξής προς τον Μακαριότατο, τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και τους παρισταμένους:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ Μακαριότατε, Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς, Πανοσιολογιότατε πατέρα Νικόδημε που διαχειριστήκατε αυτή την υπόθεση δωρεάς με απολύτως αποτελεσματικό τρόπο και σας ευχαριστούμε. Προσέρχομαι εδώ με μεγάλη ταπεινότητα, ενώπιον σας Μακαριότατε, ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να εκφράσω αισθήματα ευγνωμοσύνης εξ ονόματος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Ανέκαθεν οι Ένοπλες Δυνάμεις αγωνίζονταν για τα Εθνικά δίκαια με την Ευλογία της Εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ανέκαθεν η Ευλογία σας έδινε φτερά στον Αγώνα τους. Έτυχε σήμερα, να είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος των Ενόπλων Δυνάμεων και να έχουμε διαχειριστεί προσφάτως την οξύτατη κρίση στον Έβρο, όπου επρόκειτο για μία «απόπειρα οργανωμένης εισβολής» με συγκεκριμένη αρωγή, υποστήριξη, καθώς και στόχο μεταξύ άλλων την εσωτερική μας αποσταθεροποίηση. Αυτός είναι ο ορισμός της υβριδικής απειλής, για να πάω στην εξειδικευμένη ορολογία. Σε αυτήν την απειλή, οι Ένοπλες Δυνάμεις όρθωσαν το ανάστημα τους, είχαν σχετική πολιτική καθοδήγηση, ένεκα των αποφάσεων της κεντρικής Κυβέρνησης.

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, διαχειρίστηκαν επιτυχώς αυτή την κρίση, η οποία δεν εξέλειπε και να είστε σίγουροι ότι δεν αισθανόμαστε ότι εξέλειπε. Προγραμματίζουμε τις δράσεις μας ώστε να συνεχίσουμε να φυλάττουμε τα σύνορα της Πατρίδας, και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Οπωσδήποτε, όπως σας είπα, με τη βοήθεια του Θεού, είχαμε επιτυχή αντιμετώπιση η οποία μεταξύ άλλων έφερε και αφύπνιση σε όλο το Έθνος έτσι ώστε να αντληθούν δυνάμεις και να αντέξουμε στην πρόκληση.

Όπως σας είπα, οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό στα θαλάσσια σύνορα, αλλά και με τη θαυμάσια στάση των ακριτών του Έβρου (να μην υποτιμούμε την δική τους συμβολή), επέτυχαν να αποκρούσουν αυτήν την απόπειρα εισβολής.

Κάθε βοήθεια ασφαλώς κι είναι ευπρόσδεκτη. Κι ένα από τα έξοχα αποτελέσματα αυτής της κρίσης ήταν ότι προσήλθαν πάρα πολλοί ιδιώτες με την υλική τους βοήθεια, την οποία ασφαλώς και εξετίμησαν και εκτιμούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά αυτή ειδικά η βοήθεια είναι απείρως πιο σημαντική διότι φέρει την Ευλογία της Εκκλησίας. Κι όταν -μπορώ να μαρτυρήσω γιατί το είδα με τα μάτια μου- κάθε όπλο, κάθε αεροσκάφος, κάθε πυροβόλο, κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρουν πάνω τους τις εικόνες των Προστατών Αγίων, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν επίγνωση, τα στελέχη, ότι η Εκκλησία, οι Άγιοί μας είναι μαζί τους και τους οδηγούν στον Αγώνα τους με την Ευλογία τους.

Μακαριότατε επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, την μεγάλη ευγνωμοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων προς την Εκκλησία της Ελλάδος γι’ αυτήν την συμβολική αλλά τεράστια σε συμβολισμό προσφορά σας, σε εξοπλισμό, ύφασμα, υλικά που θα ενισχύσουν τον φράκτη και τα εμπόδια που κατασκευάζονται μέρα με την μέρα στον Έβρο, αλλά κι αυτά τα εξελιγμένης τεχνολογίας υλικά τις θερμικές κάμερες που θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική την εποπτεία των συνόρων από τους άγρυπνους φρουρούς που τα φυλάσσουν πάντα.

Κι αν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κάτι, είναι ότι ο Αγώνας αυτός ο οποίος δεν εξέλειπε με την κρίση του Μαρτίου, της Καθαρής Δευτέρας, συνεχίζεται αμείωτος. Η προσπάθεια να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα, να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για ό,τι ήθελε προκύψει, συνεχίζεται. Εντείνεται. Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνουμε και γίνεται αποδεκτή με μεγάλη ευκολία και χαρά από τα Στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεών μας. Δεν θα σταματήσει να συνεχίζεται διότι ο Αγώνας για τα Εθνικά Δίκαια μας είναι διαρκής και αιώνιος. Εκεί επάνω στον Έβρο, οι Δυνάμεις που φυλάττουν τα σύνορα είναι εν πλήρη επιγνώση αυτού τα Αγώνα για τα Εθνικά δίκαιά μας»

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ:

«Προσήλθα σήμερα στο κτήριο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώπιον του Μακαριωτάτου και των Αρχιερέων προκειμένου να αποδεχθώ για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, μια δωρεά σε υλικό εξοπλισμό για τις δυνάμεις που φυλάττουν τα σύνορα στον Έβρο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, την ευγνωμοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, προς την Εκκλησία γι’ αυτή την εξαιρετικά συμβολική αλλά και ουσιαστική προφορά».