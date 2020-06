Life

Αντέλ: ο ρατσισμός είναι παντού

Τι αναφέρει σε μια από τις σπάνιες αναρτήσεις της στο instagram η Βρετανίδα τραγουδίστρια, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

H Αντέλ παροτρύνει τους θαυμαστές της να «οργίζονται δικαιολογημένα αλλά και εστιασμένα» σε μια από τις σπάνιες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

«Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε αναταραχές σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν αμέτρητες άλλες που δεν το έχουν κάνει» έγραψε η Αντέλ στην ανάρτησή της στο Instagram που συνοδεύεται από φωτογραφία του θύματος.

«Διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα και κερδίζουν δυναμική. Γι 'αυτό να είστε θυμωμένοι, αλλά να εστιάζετε! Συνεχίστε να ακούτε, συνεχίστε να ρωτάτε και συνεχίστε να μαθαίνετε!» αναφέρει η Βρετανίδα τραγουδίστρια.