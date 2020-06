Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Τελευταίες βροχές πριν το καλοκαίρι. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Μια μέρα ακόμα έμεινε, με τις βροχές και τις μπόρες της αστάθειας και την ψύχρα, αφού από την Πέμπτη και μετά, εμφανίζεται το καλοκαίρι με λιακάδες, ασθενείς ανέμους και άνοδο του υδραργύρου.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, περιμένουμε τοπικές ομίχλες στα Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα επεκταθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 11 έως 25 και νοτιότερα από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα δυτικά και νότια τοπικά ως 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη ωιδίου στο αμπέλι.

Το ωίδιο θεωρείται από τις πιο σοβαρές ασθένειες, η οποία ενδημεί στα αμπέλια της περιοχής μας. Το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ευαίσθητο σε προσβολές. Συνιστάται συνεχής έλεγχος των αμπελώνων και επέμβαση με κατάλληλα ωϊδιοκτόνα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η

ασθένεια είχε εμφανιστεί έντονη και κατά την περσινή χρονιά. Η επανάληψη των ψεκασμών εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ποικιλία και την περιοχή. Στην περίπτωση του ωϊδίου, επίσης, θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από διαφορετικές ομάδες, προς αποφυγήν ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στο στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης μπορεί να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή επίπασης,

ιδιαίτερα σε χρονιές όπως η φετινή όπου προς στιγμήν οι θερμοκρασίες που επικρατούν δεν είναι υψηλές. Γενικότερα απαιτείται προσοχή καθώς το θειάφι, σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30ο C, μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

Τονίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιείται συνδυασμένη καταπολέμηση ωϊδίου και περονοσπόρου. Στην ανάσχεση των ασθενειών βοηθούν ο καλός αερισμός των πρέμνων με κατάλληλα χειμερινά και θερινά κλαδέματα και η μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

