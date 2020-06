Κοινωνία

Ντοκουμέντα από την εξάρθρωση σπείρας που λυμαινόταν το κέντρο της Αθήνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα εικόνες από τη στιγμή της σύλληψης μελών της σπείρας και τη δράση τους

Δύο βίντεο σχετικά με την εξάρθρωση πολυμελούς σπείρας αλλοδαπών, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Στο πρώτο καταγράφεται, από κάμερα ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων, η στιγμή της σύλληψης μελών της σπείρας.

Στο δεύτερο απαθανατίζεται η δράση διαρρήκτη ΙΧ που παραβιάζει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και αρπάζει μία τσάντα.

Υπενθυμίζεται πως σε όλη τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, η οποία εξελίχθηκε σε πέντε φάσεις, συνελήφθησαν 70 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 43 εξ αυτών προφυλακίστηκαν και αναζητούνται δεκάδες συνεργοί τους.

Εξιχνιάστηκαν μέχρι τώρα περισσότερες από 405 κλοπές και ληστείες, ενώ διαπιστώθηκαν περίπου 300 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.