Οικονομία

Ντομπρόβσκις: με αυστηρούς όρους η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ υπόσχεται ανταλλάγματα ώστε να κάμψει τις αντιρρήσεις των 4 κρατών που απορρίπτουν τη δημιουργία του Ταμείου.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις υπόσχεται, σε σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα «Die Welt», ανταλλάγματα στα 4 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία διαφωνούν με την δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης ,ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , προκειμένου να το εγκρίνουν.

Μέχρι στιγμής, η Αυστρία , η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν απορρίψει το Ταμείο στην προτεινόμενη μορφή. Στην εν λόγω συνέντευξή του ο Ντομπρόβσκις προαναγγέλλει επίσης και αυστηρούς όρους για τους αποδέκτες της βοήθειας.

«Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν κεφάλαια από αυτό το Ταμείο πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια που θα εκθέτουν ποιες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θέλουν να κάνουν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να καταστήσουν τις οικονομίες τους πιο ανθεκτικές στις κρίσεις. Εάν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, δεν θα δοθούν χρήματα. Αυτή είναι μια λογική συνέπεια και έτσι εκτελούνται ήδη πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν οι χώρες δεν προωθήσουν τα μεταρρυθμιστικά τους σχέδια ή δεν επενδύσουν, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα έργα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τόσο απλό είναι. Στην πράξη, τα κεφάλαια διανέμονται σε δόσεις και θα εισρέουν μόνο όταν έχουν επιτευχθεί ορισμένοι μεταρρυθμιστικοί στόχοι ή έχουν ολοκληρωθεί οι επενδυτικές φάσεις. Κατά βάσιν, τα γραφειοκρατικά εμπόδια για το Ταμείο δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα, αλλά πρέπει μολαταύτα να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια των κυβερνήσεων ξεκινούν πραγματικά τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», τόνισε στην εφημερίδα « Die Welt».

Ο Ντομπρόβσκις είπε επίσης πως είναι έτοιμος να προσεγγίσει τους τέσσερις επικριτές του σχεδίου ανάκαμψης. Σε αντάλλαγμα για την έγκρισή τους, θα μπορούσε κανείς να συζητήσει για τη διατήρηση των εκπτώσεων αυτών που έχουν καθαρή συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Επιτροπή ήθελε να καταργήσει.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα ανάκαμψης. Επίσης, όσον αφορά τις εκπτώσεις, βασικά ισχύει ότι θέλουμε να λήξουν, αλλά θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη συνέχιση των εκπτώσεων, εάν αυτό διευκολύνει τη συμφωνία», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.