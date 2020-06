Οικονομία

Σταϊκούρας στο CNBC: H Ελλάδα θα διαπραγματευτεί τους στόχους για το 2021

Το βάθος της ύφεσης θα εξαρτηθεί από την πορεία του τουρισμού, τόνισε σε συνέντευξή στο CNBC o υπουργός οικονομικών.

Η Ελλάδα επιθυμεί να διαπραγματευτεί τους δημοσιονομικούς στόχους το 2021 καθώς η κρίση του κορονοϊού θα οδηγήσει στην τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση του χρέους φέτος αν και το 2021 θα έχει την υψηλότερη μείωση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, o υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως «λαμβάνοντας υπ' όψιν όσα αποφάσισε πρόσφατα το Eurogroup, δεν έχουμε αυτούς τους στόχους το 2020 και θα συζητήσουμε ως Ευρώπη, στο Eurogroup, τους στόχους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις για το 2021 και τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας στα υπόψη και την απάντηση στην κρίση του κορονοϊού».

Στον απόηχο της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον Μάρτιο να άρει τους δημοσιονομικούς στόχους για κάθε χώρα-μέλος, παρέχοντάς τους μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το άνευ προηγουμένου οικονομικό σοκ. Ωστόσο, πρόκειται για προσωρινό μέτρο ως απάντηση στην οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει το δημοσίευμα, σύμφωνα με το naftemporiki.gr.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, το χρέος στην Ελλάδα θα ανέβει στο 196,4% του ΑΕΠ το 2020 και στο 182,6% του ΑΕΠ το 2021 από 176% το 2019.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2020, ο Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε ότι μία από τις βασικές αβεβαιότητες είναι οι επιδόσεις της τουριστικής βιομηχανίας. «Το ποσοστό ύφεσης αυτής της χρονιάς, το 2020, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις του τουρισμού» τόνισε.