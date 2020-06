Αθλητικά

“Κλείνει” τον Πογιάτος ο Παναθηναϊκός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντά σε συμφωνία με το "τριφύλλι" φαίνεται πως είναι ο Καταλανός προπονητής. «Όχι» στις μειώσεις από τους παίκτες.

Μια... ανάσα από την τελική συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό είναι πλέον ο Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος θα αποτελέσει το διάδοχο του Γιώργου Δώνη στον «πράσινο» πάγκο, μετά την ολοκλήρωση της εφετινής σεζόν.

Ο Καταλανός προπονητής της U19 της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν εδώ και μέρες σε συζητήσεις με τον Τσάβι Ρόκα, ο οποίος τον είχε προκρίνει ως βασικό υποψήφιο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού» εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το βασικό «θέμα» του ωστόσο, ήταν η εργασιακή του σχέση με τη Ρεάλ, στην οποία επέστρεψε πριν από δύο χρόνια (μετά το πέρασμά του από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ως βοηθός του Ζόρντι Κρόιφ), αναλαμβάνοντας στην ομάδα Νέων (Juvenil) του συλλόγου, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και επιδόσεις. Η Ακαδημία της «βασίλισσας» βρίσκεται στην παρούσα φάση σε διαδικασία προετοιμασίας του προγραμματισμού της επόμενης σεζόν, μετά το γενικό lockdown στα πρωταθλήματα υποδομών, και ο Πογιάτος ήθελε να πάρει το «πράσινο φως» από τις «κεφαλές» του «φυτωρίου», προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Κοινώς, από τη στιγμή που δεσμεύεται με σύμβαση που ανανεώνεται (σχεδόν αυτόματα) κάθε χρόνο, δεν ήθελε να φύγει από τη Ρεάλ, χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη της. Και σε κάθε περίπτωση, ήθελε να κρατήσει ανοικτή την... πόρτα των «μερένχες» για το μέλλον.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που πήρε το «ΟΚ» από τη διεύθυνση της Ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης, ο 46χρονος προπονητής προχωράει για το τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσής του με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να δώσει τα χέρια με τους «πράσινους» και να έρθει στην Αθήνα για την επισφράγιση της συμφωνίας τους.

«Όχι» στις μειώσεις από τους παίκτες

Οριστικά αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον Τσάβι Ρόκα, στην πρόταση της διοίκησης για μείωση 40% της τελευταίας δόσης, σε όσα συμβόλαια είναι από 60.000 Ευρώ και πάνω. Ποσό που επί της ουσίας αντικατοπτρίζει το 10% των συνολικών ετήσιων απολαβών των ποδοσφαιριστών. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση από τη μία ή την άλλη πλευρά και η διοίκηση του «τριφυλλιού» εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προχωρήσει μονομερώς σε μειώσεις πάνω στο όριο που επιτρέπουν οι νέες ντιρεκτίβες της UEFA και της FIFA, για την «απορρόφηση» των οικονομικών ζημιών στις ομάδες μετά την πανδημία του κορονοϊού.