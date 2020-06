Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 19 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 19, εκ των οποίων 12 σε ταξιδιώτες που αφίχθηκαν με πτήση από το εξωτερικό. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.937 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 55,3% άνδρες.

Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 179 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 11 (72,7% άνδρες).

Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).

Από το σύνολο των 2.937 κρουσμάτων, 651 (22,2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1695 (57,7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 48 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 76 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών). Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη:

Γεωγραφική διασπορά

Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς.

Η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών κρουσμάτων και συνολικού αριθμού των θανάτων ασθενών COVID-19 παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα (σε λογαριθμική κλίμακα).

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 185.590 κλινικά δείγματα, εκ των οποίων τα 4.825 (2,6%) ήταν θετικά στον κορωνοϊό (συμπεριλαμβάνονται και περισσότερα από ένα δείγματα ανά άτομο που ελέγχθηκε).