Κόσμος

Κορονοϊός: Μαζικό εμβολιασμό ετοιμάζει η Ρωσία

Στη Ρωσία αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται 47 εμβόλια, σε 14 προγράμματα.

Ο μαζικός εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στην Ρωσία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020, στην περίπτωση που οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου είναι επιτυχείς, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Τσερνισένκο κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

«Η ανάπτυξη του εμβολίου γίνεται με ταχείς ρυθμούς, ήδη αναμένουμε τα αποτελέσματα και οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση επιτυχίας, το φθινόπωρο θα μπορέσει ήδη να ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός. Αλλά προς το παρόν όλοι μας πρέπει να μάθουμε να ζούμε λαμβάνοντας υπ όψιν τους κινδύνους εκείνους που φέρει η λοίμωξη», δήλωσε ο Τσερνισένκο.

Νωρίτερα η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Τατιάνα Γκολίκοβα μιλώντας στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) ανακοίνωσε ότι στην Ρωσία αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται 47 εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού, σε 14 προγράμματα.

Στην Αγία Πετρούπολη οι επιστήμονες του Επιστημονικού Ερευνητικού Ινστιτούτου γρίπης Σμορόντιντσεφ αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην βάση του ιού της γρίπης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του εν λόγω ινστιτούτου, η εξασθενημένη εκδοχή του ιού θα χρησιμοποιηθεί ως φορέας για να μεταφέρει τις πρωτεΐνες του κορονοϊού στα κύτταρα, ώστε να προκαλέσει την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος και να εξασφαλίσει την προστασία από την νόσο.

Επίσης, επιστήμονες του Ινστιτούτου πειραματικής ιατρικής της Αγίας Πετρούπολης, αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει κάποιος με την μορφή γιαουρτιού. Αυτή την στιγμή το εμβόλιο βρίσκεται στο στάδιο των προκλινικών δοκιμών, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Βλαντίμιρ Τσχεόνιν.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος ακαδημαϊκός και πρύτανης του Ιατρικού Πανεπιστήμιου Σέτσενοφ της Μόσχας Πιότρ Γκλιμπόσκο, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο TASS, δήλωσε ότι ο νέος κορονοϊός μπορεί να διαταράξει την φυσιολογική πήξη του αίματος και να προκαλέσει θρομβώσεις και να αποφράξει αγγεία, όπως και δερματικά εξανθήματα.