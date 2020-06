Αθλητικά

Football League: Διακοπή του πρωταθλήματος και αναδιάρθρωση

Αναλυτικά οι προτάσεις των ομάδων της τρίτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος της Football League αποφάσισαν οι ΠΑΕ της τρίτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά τη σημερινή σύσκεψή τους.

Η απόφαση αυτή, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί από το αυριανό διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής, συνοδεύεται από δύο προτάσεις αναδιάρθρωσης των μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών: είτε συγχώνευσή τους και δημιουργία ενιαίας κατηγορίας σε δύο ομίλους, είτε διατήρηση των δύο κατηγοριών, με άνοδο συνολικά οκτώ ομάδων από τη Football League στη Super League 2.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύσκεψη αναφέρει:

«Μετά την πανδημία του COVID-19, οι ομάδες της Football League έχουν περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και επιπρόσθετα το κόστος του υγειονομικού πρωτοκόλλου είναι τόσο υψηλό που αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Για τους λόγους αυτούς, στη σημερινή σύσκεψη των ΠΑΕ μελών της Football League, αποφασίστηκαν όπως εισηγηθούν στο αυριανό διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής κατηγορίας τα εξής:

Όπως τροποποιηθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Football League, προκειμένου να γίνει περαίωση του πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και οριστική διακοπή αυτού. Όπως υποβληθούν δυο προτάσεις αναδιάρθρωσης:

α) Συγχώνευση της Super League 2 και Football League και δημιουργία νέας ενιαίας κατηγορίας, χωρισμένης σε Βορρά και Νότο, χωρίς να προκύψει υποβιβασμός καμίας ομάδος.

β) Άνοδος 8 ομάδων από την Football League στην Super League 2, χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός ομάδων».