Κοινωνία

Αναστολή πτήσεων από το Κατάρ

Σε καραντίνα οι επιβάτες πτήσης, λόγω των πολυάριθμων κρουσμάτων κορονοϊού, που διαπιστώθηκαν μετά την άφιξη στην Ελλάδα.

Στη χθεσινή πτήση της Qatar Airlines, από την Ντόχα προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», βρέθηκαν 12 θετικά δείγματα κατόπιν της διενέργειας του προβλεπόμενου ελέγχου για τη νόσο Covid-19 που πραγματοποιήθηκε στους 91 επιβαίνοντες από τα υγειονομικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εννέα (9) από τους θετικούς επιβάτες είναι υπήκοοι Πακιστάν, προερχόμενοι από την πόλη Γκουχράτ, με άδεια διαμονής στην Ελλάδα, δύο (2) Έλληνες υπήκοοι προερχόμενοι από την Αυστραλία και ένα (1) άτομο ιαπωνικής υπηκοότητας, μέλος ελληνοϊαπωνικής οικογένειας.

Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο για όσους εισέρχονται στη χώρα αεροπορικώς, όλοι οι επιβάτες είχαν μεταφερθεί μετά τον έλεγχο και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των τεστ σε ξενοδοχεία καραντίνας, όπου και θα παραμείνουν οι μεν θετικοί για 14 ημέρες και οι υπόλοιποι, των οποίων το τεστ ήταν αρνητικό, για 7 ημέρες ως στενές high και low risk επαφές, σύμφωνα και με τις οδηγίες του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Στους αρνητικούς θα επαναληφθεί το τεστ μετά την παρέλευση του 7ημέρου.

Επίσης, ανακοινώνουμε ότι μετά τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα οι πτήσεις από και προς το Κατάρ αναστέλλονται έως και τις 15 Ιουνίου 2020.