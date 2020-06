Πολιτική

Διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας

Το σχέδιο δράσης σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την προαναγγελία ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά κάθε ενέργεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης παραβατικότητας της γείτονος, παραμένοντας διαρκώς προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενη πρόκληση. Έχει καταρτισθεί λεπτομερής κατάλογος ενεργειών και ακριβές σχέδιο διπλωματικής δράσης, το οποίο εκδηλώνεται σταδιακά.

Ήδη έχει ξεκινήσει νέος κύκλος επαφών της Ελληνικής Διπλωματίας με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους, σχετικά με την πιο πρόσφατη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, να δημοσιεύσει στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σειρά αιτήσεων για χορήγηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, έχουν γίνει και ενέργειες στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με επιστολές προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Α. Guterres, τον οποίον ενημερώνει για την πιο πρόσφατη παράνομη ενέργεια της Άγκυρας (σε συνέχεια και πρόσφατων συναφών επιστολών προς τον ΓΓΗΕ από Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020), όσο και τον νυν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με την επικείμενη εκλογή του Τούρκου υποψηφίου κ. Bozkir στη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζητώντας να διακοπεί η σιωπηρά διαδικασία.

Στις εν λόγω επιστολές, τονίζονται επίσης, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Θα ακολουθήσει επίσης ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει το προσεχές Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στις 15 Ιουνίου.

Κομισιόν: Η Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

«Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι σχέσεις της με την ΕΕ εξαρτώνται σημαντικά από το σεβασμό της στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας», δήλωσε νωρίτερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες της Τουρκίας για γεωτρήσεις κοντά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ο Ζοζέπ Μπρορέλ απάντησε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως καλέσει την Τουρκία να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ ή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας και υπενθύμισε ότι στις 15 Μαίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα.