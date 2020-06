Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα: καταζητούμενος για υποθέσεις ναρκωτικών το θύμα

Πάνω του βρέθηκαν δυο ταυτότητες, αλλά και μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο δεν πήραν οι δράστες του εγκλήματος.

O 47χρονος Βέλγος που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έξω από το σπίτι που διέμενε στη Βούλα, ήταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καταζητούμενος για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 47χρονος, που είχε έρθει στην Ελλάδα με την γυναίκα του και το παιδί του, δολοφονήθηκε με δύο σφαίρες στο κεφάλι, από άγνωστους δράστες, ενώ σημειώνεται, ότι πάνω του βρέθηκαν δύο ταυτότητες, εκ των οποίων η μία ήταν πλαστή, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.