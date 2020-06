Αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο: ανακοίνωσε τον Ντιλέινι!

Οι Ιταλοί φαίνονται αποφασισμένοι σαρώσουν τη μεταγραφική αγορά.

Η Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζει τις... εκκωφαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι προσθέτοντας στο δυναμικό της τον Μάλκολμ Ντιλέινι, τον οποίο και δέσμευσε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση του Ντάβιντε Μορέτι και με δεδομένες τις μετακινήσεις των Κάιλ Χάινς και Σέιβον Σιλντς στο Μιλάνο, η Αρμάνι ενισχύθηκε και με τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα πλαισιώσει στην περιφέρεια των Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

O Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει θητεύσει στην Euroleague σε Λοκομοτίβ Κούμπαν, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα, έχει μέσο όρο καριέρας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση 13,6 πόντους και 5 ασίστ, σουτάροντας με 40.6% από τα 6.75.