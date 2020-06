Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: μείωση των νεκρών, αλλά αύξηση των κρουσμάτων στον ημερήσιο απολογισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λομβαρδία εξακολουθεί να είναι το επίκεντρο της πανδημίας στη γειτονική χώρα. Εκατοντάδες ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 233.515. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.530. Παράλληλα, 160.092 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 233.197 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.475 άνθρωποι, ενώ 158.355 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 55 άνθρωποι και καταγράφηκαν 318 νέα κρούσματα. 1.737 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 408 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 5.916 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 33.569 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 140 περισσότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 5 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι αυξήθηκαν κατά 889.

Στη Λομβαρδία, το τελευταίο εικοσιτετράωρο οι θάνατοι είναι 12 και τα νέα κρούσματα 187. Ο ιταλικός τύπος σημειώνει ότι σε σχέση με τα χθεσινά στοιχεία, τα νέα κρούσματα έχουν διπλασιαστεί, και ότι πάνω από τα μισά καταγράφονται στην Λομβαρδία.

Με την όλη αυτή κατάσταση οι ειδικοί τονίζουν και πάλι ότι επιβάλλεται προσοχή και επιβεβαιώνουν την ανάγκη τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας, ενόψει της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών, από αύριο, σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια.