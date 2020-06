Πολιτική

Πρεσβεία ΗΠΑ: ακυρώθηκε η δεξίωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Γιατί αναβλήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση. Τι λέει σε μήνυμα του για τις διμερείς σχέσεις των δυο κρατών ο Τζέφρι Πάιατ.

Στην απόφαση να μην πραγματοποιήσει τη φετινή δεξίωση και τη σχετική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου, λόγω κορονοϊού, προχώρησε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

«Παρόλο που η Μαίρη (σύζυγος) και εγώ ελπίζαμε να σας καλωσορίσουμε στην οικία μας τον Ιούλιο για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Ανεξαρτησίας από την Πρεσβεία των ΗΠΑ, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τη φετινή δεξίωση και τη σχετική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, σε συμμόρφωση με τους ελληνικούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της COVID-19» ανακοινώνει με επιστολή του, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Παράλληλα, Τζέφρι Πάιατ στέλνει το μήνυμα πως από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού η πρεσβεία των ΗΠΑ συνεργάζεται στενά με την ελληνική κυβέρνηση και την επιχειρηματική κοινότητα, «για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε τη δυναμική της οικονομικής μας σχέσης όταν ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση».

Επίσης, ο Αμερικανός πρέσβης δίνει τα εύσημά του στην ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τον αποτελεσματικό περιορισμό της πανδημίας και εκφράζει αφενός τη δέσμευση ότι η πρεσβεία θα κάνει όσα της αναλογούν και αφετέρου την προσμονή του να «γιορτάσουμε τα 200 χρόνια φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον εορτασμό της Ημέρας της Ανεξαρτησίας το 2021».

Μιλώντας για τις διμερείς σχέσεις, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου πρόοδο παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται στην «εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο στην Αθήνα τον προηγούμενο Οκτώβριο για την έναρξη του Δεύτερου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που αναδεικνύει την ατζέντα των δύο χωρών για τη στήριξη της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας και για τη σφυρηλάτηση ακόμη ισχυρότερων δεσμών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, της επιβολής του νόμου και της αντιτρομοκρατίας, της ενέργειας, του εμπορίου και των επενδύσεων και των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα χρονιά, ο Αμερικανός πρέσβης υπογραμμίζει πως καθώς προωθούμε την ατζέντα μας για το 2020, αν και με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι είχαμε προβλέψει, «θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε ότι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια περίπλοκη και μεταβαλλόμενη περιοχή».

Στο ακροτελεύτιο μέρος της επιστολής του, ο πρέσβης απευθύνεται στις αμερικανικές εταιρείες και τις ευχαριστεί για τις δωρεές τους για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης του κορονοϊού. «Σε αυτό το πλαίσιο, συνήθως θα έγραφα σε αμερικανικές εταιρείες αναζητώντας δωρεές για τη δεξίωσή μας. Αντ 'αυτού, φέτος, θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στις πολλές αμερικανικές εταιρείες που έχουν δείξει τη γενναιοδωρία τους δωρίζοντας χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19 στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη και τη φιλία σας και σας εύχομαι καλή υγεία».