Υπουργείο Παιδείας: Εξετάζεται το σενάριο τα ΑΕΙ να ορίζουν βαθμό εισαγωγής

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως, κατά την ακρόαση φορέων επί του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου, για τους διορισμούς στην εκπαίδευση. Πώς αντέδρασαν οι φορείς.

Τη δυνατότητα να ορίζουν τα πανεπιστήμια το βαθμό εισαγωγής σε συγκεκριμένο μάθημα, επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως στο πλαίσιο ακρόασης φορέων επί του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης, «το υπουργείο επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να ορίζουν τα πανεπιστήμια και οι επιμέρους σχολές και τμήματα, έναν ελάχιστο βαθμό για συγκεκριμένα μαθήματα - για παράδειγμα να μπορεί το Πολυτεχνείο να απαιτεί “χ” βαθμό στα Μαθηματικά. Είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε με τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Β. Διγαλάκη», σημείωσε η κα Κεραμέως.

Με αφορμή την προηγηθείσα συζήτηση των βουλευτών με τους εκπροσώπους φορέων, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σύνθεση των τμημάτων του Δημοτικού, σε περίπτωση νέας εξέλιξης της πανδημίας το φθινόπωρο. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών ως προς τον αριθμό σε κάθε τμήμα είπε η κα Κεραμέως, εξέφρασε ωστόσο την αισιοδοξία της ότι “περάσαμε τον κάβο”.

Για τα θέματα διορισμών στην εκπαίδευση, είπε ότι αυτοί της ειδικής αγωγής ολοκληρώνονται πολύ σύντομα, ενώ για τους διορισμούς της γενικής εκπαίδευσης, είπε ότι το ΑΣΕΠ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες μέσα σε αντίξοες συνθήκες, και προχωρούν κι εκεί. Για το θέμα σημειώθηκε και ολιγόλεπτη αντιπαράθεση της κας Κεραμέως με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φίλη, εξ αφορμής της εκτίμησης του εκπροσώπου της ΟΛΜΕ Θ. Μαλαγάρη ότι δεν γίνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Η κα Κεραμέως επανέλαβε ότι έχει ήδη υπογράψει τους διορισμούς 1.040 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ότι ακολουθούν και άλλοι, ενώ ο κ. Φίλης τόνισε ότι οι όποιοι διορισμοί, ήταν προγραμματισμένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, η κα Κεραμέως είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Πρίνστον, το Μπέρκλεϋ, NYU, το Κολάμπια και το Τζων Χόπκινς, να θέλουν να συνεργαστούν με τα δικά μας εξαιρετικά πανεπιστήμια. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, σημείωσε η υπουργός Παιδείας, είναι να φροντίσουμε για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου, ώστε η συνεργασία αυτή να λάβει σάρκα και οστά. Θέλουμε η χώρα μας “να γίνει ένας φάρος γνώσης”, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και να προχωρήσουν συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης και όλου του κόσμου, πρόσθεσε η υπουργός.

Η στάση των φορέων

Θετική στάση έναντι του νομοσχεδίου κράτησαν οι εκπρόσωποι της Συνόδου των Πρυτάνεων, της ΠΟΣΔΕΠ, των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστών, ενώ την απόσυρση του νομοσχεδίου και την έναρξη διαλόγου για τα θέματα της εκπαίδευσης ζήτησαν μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και της ΟΙΕΛΕ.

Για έλλειψη διατάξεων που αφορούν στην ειδική αγωγή και τους μαθητές με αναπηρία, έκαναν λόγο η κα Γ. Μπουλμέτη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, ο κ. Π. Σταμάτης, πρόεδρος των Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής, και ο κ. Ιω. Λυμβαίος, γ.γ. της ΕΣΑμεΑ.