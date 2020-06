Οικονομία

Τζόκερ: αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του μεγάλου τζακ ποτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 10.000.000 ευρώ περίμεναν σήμερα τους τυχερούς στην πρώτη κύρια κατηγορία του Τζόκερ.

Ούτε απόψε βρέθηκε νικητής στην πρώτη κύρια κατηγορία του Τζόκερ κι έτσι στην κλήρωση της Πέμπτης οι τυχεροί θα μοιραστούν περισσότερα από 11.000.000 ευρώ.\

Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 4, 8, 19, 20, 35 και τζόκερ ο αριθμός 9.

Στην δεύτερη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις αλλά χωρίς τον αριθμό τζόκερ, βρέθηκαν 2 νικήτες οι οποίοι θα πάρουν από 77.320 ευρώ.