Ο κορονοϊός εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στη Βρετανία

Εκατοντάδες θύματα προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στον μακάβριο απολογισμό.

Ακόμη 324 θάνατοι από κορονοϊό καταγράφηκαν την τελευταία μέρα σε όλους τους χώρους στη Βρετανία και συνολικά ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 39.369, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Τα επιβεβαιωμένα νέα περιστατικά με κορονοϊό είναι 1.653 με βάση τα διαγνωστικά τεστ που πραγματοποιήθηκαν χθες (πάνω από 135.000).

Στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης της κυβέρνησης για την πανδημία, ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, δήλωσε ότι ο αριθμός νέων εισαγωγών ασθενών με κορονοϊό σε νοσοκομεία της Αγγλίας είναι ο χαμηλότερος από τα τέλη Μαρτίου, όπως και ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν αναπνευστικής υποστήριξης.

Σε ότι αφορά τον επιστημονικό συλλογισμό να ισχύει η καραντίνα για όσους φτάνουν στη Βρετανία από χώρες με χαμηλά ποσοστά περιστατικών κορονοϊού, όπως είναι η Ελλάδα, ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας και υπεύθυνος του προγράμματος διαγνωστικών εξετάσεων για την Covid-19, Τζον Νιούτον, απάντησε ότι – αν και πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο συμβουλεύει η επιστημονική επιτροπή – οποιοσδήποτε εισέρχεται στη Βρετανία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «άγνωστος» και ακριβώς αυτό δικαιολογεί την καραντίνα.