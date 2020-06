Οικονομία

Τσακαλώτος: ο Μητσοτάκης εφαρμόζει “την ανοσία της αγέλης” στην Οικονομία

Ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην ΥΠΟΙΚ.

Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε δήλωση του αναφέρει ότι, «Διαβάζω ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει τον “Τσιόδρα της οικονομίας” και για αυτό θα αναθέσει τους σχεδιασμούς της αναπτυξιακής στρατηγικής σε “ομάδα κορυφαίων Ελλήνων οικονομολόγων”.

Αρχικά αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει “Τσιόδρα της οικονομίας” καλά θα έκανε να σταματήσει να εφαρμόζει ανοσία της αγέλης σε αυτήν. Αν κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και μείνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι άνεργοι θα είναι αργά».

Και συνεχίζει ο κ. Τσακαλώτος επισημαίνοντας: Βέβαια, μια νέα επιτροπή με νέους «σοφούς» δεν αποτελεί και ακριβώς ψήφο εμπιστοσύνης στους δύο βασικούς Υπουργούς των Οικονομικών και της Οικονομίας. Αποτελεί όμως ψήφο εμπιστοσύνης στο παλιό επιστημονικό προσωπικό που χρησιμοποίησε όλο το εκσυγχρονιστικό αφήγημα το οποίο οδήγησε στις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και ήταν βασική αιτία της κρίσης του 2009.

Είναι το ίδιο επιστημονικό προσωπικό που και μετά την κρίση διατυμπάνιζε ότι τα μνημόνια είναι χρυσή ευκαιρία να εφαρμοστούν όσες από τις ίδιες πολιτικές δεν προλάβανε πριν από την κρίση.

Άλλωστε όπως έχουμε μάθει και από τη Βίβλο δεν μπορείς να βάλεις ξινισμένο κρασί σε νέα μπουκάλια και να ελπίζεις ότι θα ξαναγίνει καλό κρασί. Μια παλιά ιδέα όπως και να την πλασάρεις, παλιά ιδέα παραμένει. Σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνη.

Η επιτροπή αυτή καθαυτή λοιπόν πρωτοτυπεί πέρα από την παραβολή του Κυρίου μας και αποτελείται και από ξινισμένο κρασί και παλιά μπουκάλια. Μέλη της είχαν λανθασμένα προβλέψει τέταρτο μνημόνιο. Το 2010 είχαν προτείνει μεταξύ άλλων:

Να τεθούν υποχρεωτικά σε άδεια οι «πλεονάζοντες δημόσιοι υπάλληλοι» (sic) με τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 20% για τα τρία πρώτα χρόνια και κατά 40% τα επόμενα δύο,

την απελευθέρωση όλων των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών.

υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Εύχομαι οι προτάσεις αυτές αλλά και η λογική τους να έχουν αναθεωρηθεί. Αλλιώς η πρόβλεψή τους για 4ο μνημόνιο κινδυνεύει να καταστεί τώρα αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με την πολύ κυριολεκτική έννοια του όρου.

Όσο για το ποιοι «σοφοί» θα συνδράμουν στην αξιοποίηση του πακέτου εμείς θα προτείναμε οικονομολόγους που έχουν επικεντρωθεί στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Και θα βλέπαμε με μεγάλη καχυποψία όσους θεωρούσαν τα μνημόνια και τα μέτρα τους ως ευλογία. Ανθρώπους που για δεκαετίες όποια και αν ήταν η ερώτηση είχαν τον νεοφιλελευθερισμό ως απάντηση.

Σε κάθε περίπτωση, το τι θα συμβεί στην ελληνική Οικονομία και το πως θα αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πακέτο είναι απαραίτητο να υπάρξει εκτεταμένη συζήτηση στη βουλή αλλά και στην κοινωνία. Γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην της κοινωνίας σπανίως την περιλαμβάνουν.