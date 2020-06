Κόσμος

ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ άνοιξε το “κουτί της Πανδώρας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει ο αδερφός του θύματος. Επικρίσεις για τους χειρισμούς Τραμπ. Ανάσταστοι οι ομογενείς μετά τις λεηλασίες των καταστημάτων τους.

Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε την κινητοποίηση του στρατού, εάν δεν σταματήσουν οι ταραχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την οργή, ποζάροντας σε μια εκκλησία κοντά στον Λευκό Οίκο με την Βίβλο στα χέρια του, την ώρα που δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του Προέδρου, έκλεισε νωρίτερα τους δρόμους περιμετρικά του Λευκού Οίκου.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν καταστήματα στο Λος Άντζελες, λεηλάτησαν μαγαζιά στη Νέα Υόρκη και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, όπου τέσσερις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, χωρίς η ζωή τους να κινδυνεύει.

Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Λας Βέγκας. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας - όπως και διαδηλωτές - τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις σε άλλες περιοχές, περιλαμβανομένου ενός που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού τον χτύπησε αυτοκίνητο στο Μπρονξ.

«Εάν μια πόλη ή μια πολιτεία αρνείται να αναλάβει την αναγκαία δράση για να υπερασπιστεί τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της, τότε θα αναπτύξω τον στρατό των ΗΠΑ και θα επιλύσω σύντομα το πρόβλημα για εκείνους», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος Pρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Μπρίτζκερ απηύθυνε σήμερα έκκληση για αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Δεσμεύτηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, εάν ο Τραμπ κάνει πράξη την απειλή του περί στρατιωτικής επέμβασης.

Στη Νέα Υόρκη, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν πλήθη να σπάνε παράθυρα και να λεηλατούν πολυτελή καταστήματα στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν πριν από την επιβολή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις 11 το βράδυ. Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε πως η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα).

Στο Χόλιγουντ, δεκάδες άνθρωποι καταγράφηκαν από τον τηλεοπτικό φακό να λεηλατούν ένα φαρμακείο. Το πλήθος έσπασε παράθυρα σε ένα καφέ και δύο εστιατόρια.

Σε δεκάδες πόλεις έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις κυκλοφορίας, για πρώτη φορά μετά τις ταραχές που προκάλεσε η δολοφονία το 1968 του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί σε 23 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον.