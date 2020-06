Πολιτική

Μήνυμα ΗΠΑ σε Άγκυρα: τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ερωτηθείς για τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Φράνσις Φάνον.

«Να σταματήσουν όλες οι προκλητικές ενέργειες που μπορεί να υπονομεύσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή», ζήτησε ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας Φράνσις Φάνον, μιλώντας απόψε στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα, «O East Med, η τριμερής συνεργασία (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις το τελευταίο διάστημα, ο κ. Φάνον τόνισε ακόμη.

«Δεν σχολιάζουμε τα θαλάσσια σύνορα των χωρών αλλά ένα μνημόνιο δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τρίτων χωρών όπως η Ελλάδα. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή. Δεν σχολιάζουμε μελλοντικές ενέργειες που μπορεί να συμβούν ή όχι, ενθαρρύνουμε τα κράτη να σταματήσουν προκλητικές ενέργειες, συμπεριφορές και δηλώσεις. Η Τουρκία, κατέληξε, είναι σημαντική χώρα και θέλουμε να παραμείνει σε προσανατολισμό προς τη Δύση».

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα τηρεί αποφασιστική στάση και εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει ένα νέο πνεύμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

«Ο κ. Ερντογάν πριν λίγους μήνες έκανε μια προκλητική δήλωση, ότι οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ) δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν τη συμφωνία για τον αγωγό East Med. Εμείς υπογράψαμε τη συμφωνία επειδή πιστεύουμε ότι αυτός ο αγωγός δεν στρέφεται ενάντια σε καμία χώρα αλλά υπηρετεί το συμφέρον και των τριών χωρών. Είναι έργο συνεργασίας και ειρήνης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε ακόμη στα γεγονότα του Έβρου και στην απόπειρα να εισέλθουν στη χώρα χιλιάδες μετανάστες με την ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης. «Υπερασπιστήκαμε τα σύνορά μας», σημείωσε ο υπουργός. «Εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των σχέσεων με τους γείτονες μας. Ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε την εθνική ακεραιότητα και υπερηφάνεια καθώς και τα συμφέροντα της χώρας μας», κατέληξε ο υπουργός.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, ανέφερε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν αποτελεί κάτι νέο, καθώς όπως υπενθύμισε η Τουρκία επιχειρεί γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Yuval Steinitz χαρακτήρισε τον αγωγό East Med βιώσιμο και πολλά υποσχόμενο έργο που θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης αλλά και στις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας αναφέρθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. «Βλέπουμε την Ελλάδα να αναδύεται ως μια σημαντική πηγή ενεργειακής ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη με έργα όπως ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας, ο αγωγός ΤΑΡ, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός και η πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο κ. Πάιατ. «Η συνεργασία μας με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο, πρόσθεσε, συγκεντρώνει τρεις δημοκρατίες, τρεις χώρες που απολαμβάνουν μια ισχυρή, δυναμική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες».