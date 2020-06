Πολιτική

Έγγραφα του FBI για την υπόθεση Novartis κατατέθηκαν στην Προανακριτική της Βουλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επισημαίνει στην αναφορά του ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Αγγελής.

Έγγραφα των αμερικανικών αρχών, της περιόδου 2016-2018, για την υπόθεση Novartis, κατέθεσε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Αγγελής, στον πρόεδρο και τα μέλη της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

Τα έγγραφα είχε ζητήσει από τον Ιωάννη Αγγελή η ειδική επιτροπή, μετά την τελευταία συνεδρίασή της, και αφού είχαν αποβεί άκαρπα αντίστοιχα αιτήματα που είχε υποβάλει η προανακριτική επιτροπή, για τη διαβίβαση των εγγράφων, στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

«Με βάση και την Αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά και το καθήκον αληθείας που πρέπει να διέπει κάθε Εισαγγελικό Λειτουργό, αλλά και πιστός στον όρκο που έχω δώσει να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου, σας διαβιβάζω τα σχετικά έγγραφα», αναφέρει ο Ιωάννης Αγγελής, σε έγγραφο-αναφορά του προς την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, και στο οποίο μεταξύ άλλων, επισημαίνει και τα εξής:

στην κατοχή του βρίσκονται οι μεταφράσεις των εγγράφων, τις οποίες τού παρέδωσε ο επίκουρος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Χρήστος Τζούρας. Από τη σύγκριση του αριθμού των εγγράφων προκύπτει ότι, ενώ η Ελένη Τουλουπάκη του προσκόμισε συνολικώς 8 έγγραφα στην αγγλική γλώσσα, ο κ. Τζούρας του προσκόμισε 12 έγγραφα. «Αυτό σημαίνει λογικώς ότι, στην κατοχή της κας Τουλουπάκη βρίσκεται ακόμα άγνωστος αριθμός εγγράφων, που δεν δύναται να διαπιστωθεί, αφού δεν έθετε σε αυτά αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων. Στη Βουλή η κ. Τουλουπάκη γνωστοποίησε μόνο δύο έγγραφα αποκρύπτοντας τα λοιπά (προκειμένου να υλοποιήσει το “τύπου Ρασπούτιν” αρχικό Σχέδιο)», φέρεται να δηλώνει ο Ιωάννης Αγγελής.

όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα των αμερικανικών αρχών, που καταθέτει, αναγράφουν τον όρο “UNCLASSIFIED”, που σημαίνει “αδιαβάθμιστο”, “μη απόρρητο”. Επίσης, υπάρχει σημαντικός αριθμός εγγράφων που προέρχονται από τις ΗΠΑ και δεν αναφέρεται “η δέσμευση μη χρήσεως από άλλες Αρχές”.

οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα της υπόθεσης Novartis εισαγγελείς διαφθοράς, εμφανίζουν παραπλανητικώς ότι, τα έγγραφα που είναι στην κατοχή των, έχουν δήθεν αποσταλεί από τις Αμερικανικές Αρχές στα πλαίσια νόμιμης δικαστικής συνδρομής και ως δήθεν “απόρρητα”.

τα δήθεν “απόρρητα έγγραφα” δεν είναι τίποτα άλλο, παρά άτυπα πληροφοριακά σημειώματα, που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ Αμερικανικών και Ελληνικών Αρχών.

η άποψη ότι τα επίδικα έγγραφα είναι απόρρητα, διότι δήθεν έχουν ληφθεί στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής δεν είναι απλώς εσφαλμένη, αλλά υποστηρίζεται “εκ του πονηρού”. Ενδεχομένως δε, να θεμελιώνει και άμεση συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας ή το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, για όσους υποστηρίζουν την συγκεκριμένη άποψη, καθώς και για όσους κατέχουν τα συγκεκριμένα έγγραφα και δεν τα διαβιβάζουν σε εισαγγελική Αρχή, που διενεργεί νομότυπο έλεγχο.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα έγγραφα επαναφέρουν στο προσκήνιο το πραγματικό σκάνδαλο Novartis

«Έγγραφα “βόμβες” που επαναφέρουν στο προσκήνιο το πραγματικό σκάνδαλο Novartis, αποκαλύπτονται από τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έφτασαν στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής», σχολιάζουν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, για τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή.

«Τα έγγραφα των αμερικανικών αρχών βασίζονται σε έρευνα του FBI και αναφέρονται στην περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Στο περιεχόμενο των επιστολών των αμερικανικών αρχών προς την ελληνική δικαιοσύνη, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια πώς στήθηκε το σκάνδαλο, πώς γίνονταν οι παράνομες πληρωμές σε πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχους, η δράση των εταιρειών που ξέπλεναν το “μαύρο χρήμα” της Novartis και ποια πολιτικά πρόσωπα συμμετείχαν στο μεγάλο “πάρτι: της φαρμακοβιομηχανίας. Επίσης, αποκαλύπτεται ότι τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά στην Εισαγγελία Διαφθοράς, αρκετό καιρό πριν η κα Ελένη Τουλουπάκη τεθεί επικεφαλής της. Για μια ακόμη φορά, η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής (ΝΔ και ΚΙΝΑΛ) έσπευσε να διαρρεύσει επιλεκτικά το συγκεκριμένο υλικό, στην προσπάθεια υποβάθμισης των στοιχείων και απαξίωσης της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόνο που η δημοσιοποίηση των στοιχείων “έκαψε” τελικά τους ίδιους τους εμπνευστές της μετατροπής του μεγάλου σκανδάλου, σε σκευωρία», σχολιάζουν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.