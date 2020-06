Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και όπως σας έλεγα και χθες οι μέρες αυτές έχουν δυσκολίες και απογοητεύσεις, αφού η Αφροδίτη που κινείται ανάδρομη στους Διδύμους και ο Άρης από τους Ιχθύς σχηματίζουν ένα τετράγωνο ακριβείας.

Όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, η Αφροδίτη που στη φάση που βρίσκεται μας βάζει σε σκέψεις σχετικά με το τι χρειαζόμαστε πραγματικά για να είμαστε χαρούμενοι θα συναντήσει τον Ήλιο, ο οποίος έρχεται να ρίξει κι άλλο φως σε αυτές τις σκέψεις. Ναι, μπορεί να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τις άπειρες επιλογές, μπορεί να νιώθουμε εγκλωβισμένοι και αδύναμοι στην παρούσα φάση να διεκδικήσουμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό, όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να υποκριθούμε ότι το έχουμε. Το να παραμένουμε σε μια σχέση ή ακόμα και σε μια δουλειά, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που μας αποτρέπουν από το να κλείσουμε την πόρτα πίσω μας είναι θεμιτό κι ανθρώπινο. Το να προσπαθούμε να μας πείσουμε ότι περνάμε καλά ή ότι αυτό αξίζουμε είναι κοροϊδία.

ΚΡΙΟΣ: Εσύ μπορεί να θέλεις να τα πεις, γιατί αλλιώς νιώθεις πως θα σκάσεις και προφανώς όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο δε σου είναι εύκολο να κρατηθείς, το θέμα όμως είναι πως αδυνατείς να σκεφτείς τις συνέπειες, όχι μόνο των λόγων σου, αλλά και της τάσης σου να επιβάλλεις στον άλλον να σε ακούσει. Αν θες τη συμβουλή μου, μην αναγκάσεις κανέναν να συζητήσει μαζί σου κάτι που δε νιώθει έτοιμος να συζητήσει. Σεβάσου ότι μπορεί να θέλει το χρόνο του. Αν εσύ θες να τα βγάλεις από πάνω σου, προς το τέλος της μέρας μπορείς να του τα στείλεις με ένα μήνυμα, χωρίς να περιμένεις άμεση απάντηση απαραιτήτως.

ΤΑΥΡΟΣ: Τι είναι πιο σημαντικό για σένα σε αυτή τη φάση της ζωής σου; Να μπορείς να κάνεις αυτό που σου αρέσει, ακόμα κι αν το τίμημα είναι να ζεις με λιγότερα ή να βγάζεις περισσότερα χρήματα ακολουθώντας ένα δρόμο που δεν ξέρεις κατά πόσο θες να τον περπατήσεις; Να έχεις λίγους και καλούς, όπως συνηθίζεται να λέμε, ανθρώπους στη ζωή σου ή να κάνεις δημόσιες σχέσεις και να βρίσκεις την ασφάλεια που χρειάζεσαι ερχόμενος σε επαφή με περισσότερο κόσμο; Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Υπάρχει μόνο το να ξέρεις τι πραγματικά θες.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ααααχ… Με τραγουδάκι λέω να προσπαθήσω να σε βοηθήσω σήμερα και συγκεκριμένα με Δημήτρη Μπάση “Τι πρέπει, τι δεν πρέπει στιγμή δε σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα”... Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για κάποιον “μπαλαμό” ή για οποιαδήποτε άλλη επιλογή που μπορεί να θέλεις να κάνεις για τη ζωή σου. Το θέμα είναι σε πρώτη φάση να δεις καθαρά το όποιο “θέλω” σου, χωρίς να κρίνεις κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος να το θέλεις, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά πάντα βάζεις στο παιχνίδι και την άποψη των άλλων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καταλαβαίνω τα συναισθηματικά μπερδέματα και τις φοβίες που μπορεί να νιώθεις πως σε κατακλύζουν τελευταία. Είναι σαν εφιάλτης που βλέπεις να πλησιάζεις στην μπαλκονόπορτα κι εκείνη τη στιγμή να εμφανίζεται το χέρι του κλέφτη που προσπαθεί να μπει στο χώρο σου και να παραβιάσει την ιδιωτικότητα σου. Δεν είναι εύκολη υπόθεση τα συναισθήματα κι ας νομίζεις ότι τα ζεις σε βάθος. Στην πραγματικότητα ζεις μόνο αυτά που αντέχεις. Το θέμα είναι κατά πόσο θα καταφέρεις κάποια στιγμή να βρεις το θάρρος να ρίξεις φως σε όσα δεν αντέχεις.





ΛΕΩΝ: Το να αποφασίσεις κάποια στιγμή να αφήσεις πίσω σου παλιά μοτίβα συμπεριφοράς και γενικότερα το να πάρεις αποφάσεις για να φτιάξεις ένα μέλλον το οποίο έχει τουλάχιστον μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα δεδομένα σου στο παρόν, μοιάζει με το να έχεις μια βάρκα σε ένα λιμάνι, στο οποίο παρόλο που χτυπάει συνέχεια στον κάβο εσύ συνεχίζεις να νιώθεις ότι εκεί είναι ασφαλής μόνο και μόνο επειδή σε τρομάζει το να κόψεις τα σχοινιά και να ξεκινήσεις το ταξίδι σου για ένα λιμάνι που μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο φιλόξενο. Ίσως έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσεις τις διαδικασίες του ταξιδιού σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το σημαντικό είναι να ξέρεις που θες να φτάσεις, αλλά και το τι μπορεί να σηκώσεις. Υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε αυτό που φαντάζει ιδανικό στο μυαλό μας και σε αυτό που πραγματικά μπορούμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε στην πράξη. Ίσως καταλάβεις καλύτερα αν σκεφτείς μία ερωτική σου φαντασίωση που όταν την πραγματοποίησες δε σου έδωσε την απόλαυση την οποία περίμενες. Το να κάνεις επιλογές που μπορεί να είναι συμβατικές ή αποδεκτές από τους άλλους, δε σημαίνει απαραιτήτως ότι καταπίεσες κάποιο “θέλω” σου.

ΖΥΓΟΣ: Ένα ταξίδι, μια αλλαγή περιβάλλοντος, μια αλλαγή γενικότερα ή η αίσθηση ότι επιλέγεις να πάρεις τα ρίσκα σου και να ξεκινήσεις μια περιπέτεια είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να σου συμβεί σε αυτή τη φάση. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά έστω κι ασυνείδητα έχεις ανάγκη να δεις διαφορετικές πτυχές της ζωής και να εμπιστευτείς το τι μπορεί να σου επιφυλάσσει στο μέλλον. Ευνοϊκά είναι τα πράγματα και στο ενδεχόμενο που σκέφτεσαι να έρθεις σε επαφή με μια νέα γνώση ή κάποιο καινούργιο αντικείμενο στην καριέρα σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Τί μπορεί να έχεις καταπιέσει; Τί μπορεί να έχεις ανεχτεί, μόνο και μόνο επειδή δε βρήκες το θάρρος να βάλεις τα όρια σου τη στιγμή που έπρεπε; Τί περιμένεις από τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου για να νιώθεις ασφαλής, όχι μόνο σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και σε υλικό, με πράξεις. Όλα αυτά φωτίζονται σήμερα και το σημαντικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις θα καταφέρεις να βρεις τις λύσεις ή τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Αρκεί να μην υπεραναλύσεις τα πράγματα και να μη λειτουργήσεις με πλεονεξία.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να μπορέσεις να εκτιμήσεις πιο καθαρά και πιο αντικειμενικά αυτόν που έχεις απέναντι σου. Βγάλε στην άκρη τους συναισθηματισμούς, τις ανασφάλειες σου και ό,τι άλλο μπορεί να επηρεάσει την κρίση σου και δες με ψυχρή λογική γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι σημαντικός. Πρόσεξε! Όχι πώς κατάφερε να γίνει σημαντικός για εσένα, αλλά γιατί είναι άξιος σεβασμού και αναγνώρισης, ανεξάρτητα από το πως μπορεί να νιώθεις γι’ αυτόν κάθε ξεχωριστή μέρα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί οι σχέσεις να είναι σημαντικές, όχι μόνο για σένα, αλλά για τον καθένα από μας, όμως μια σχέση είναι πιο σημαντική απ’ όλες… Η σχέση μας με τον εαυτό μας. Έχουμε προγραμματιστεί έτσι που πολλές φορές θα κάνουμε πρώτα αυτό που θα ευχαριστήσει τον άλλο, όχι απαραιτήτως επειδή το νιώθουμε, αλλά επειδή “έτσι πρέπει” ή έτσι αισθανόμαστε ασφαλείς κι ότι δε θα μας απορρίψει. Να σου θυμίσω όμως ότι στο αεροπλάνο οι γονείς πρέπει πρώτα να φορέσουν εκείνοι τη μάσκα κι έπειτα στα παιδιά τους. Έτσι και στη ζωή, πρέπει πρώτα να φροντίσεις τον εαυτό σου, αν θες να είσαι σε θέση να φροντίσεις τους άλλους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Παρά τις αντιξοότητες των ημερών, κάπου μέσα σου νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα και κάποια αποθέματα ενέργειας που σου δίνουν δύναμη να αναμετρηθείς μαζί τους. Μπορεί για παράδειγμα να αντλείς αυτή τη δύναμη από τα παιδιά σου. Να νιώθεις ότι αυτά σου δίνουν λόγους και νόημα στο να μην τα παρατάς και να προσπαθείς καθημερινά κόντρα σε όλους και σε όλα για να τους προσφέρεις όσα χρειάζονται και πάνω απ’ όλα να αποτελέσεις ένα υγιές πρότυπο. Μπορεί επίσης η καρδιά σου να μη σου επιτρέπει να αδιαφορήσεις και να αφήσεις πίσω σου ανθρώπους για τους οποίους η λογική σου πιθανόν να έχει αντίθετη άποψη.

ΙΧΘΥΕΣ: Η αγάπη και η στήριξη των δικών σου ανθρώπων μπορεί σήμερα να αποδειχτεί πολύτιμη, γιατί κάποιες φορές χρειαζόμαστε αυτού του είδους την επιβεβαίωση, ειδικά τη στιγμή που νιώθουμε ότι εκδηλώνουμε τις πιο άχαρες και εγωιστικές μας πλευρές. Έστω κι έτσι θα έχεις την ευκαιρία να εκτιμήσεις διαφορετικά κάποια πράγματα και θα κάνεις κάποιες αλλαγές στο σπίτι ή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Αν υπάρχουν πράγματα που στο παρελθόν σε ενόχλησαν, αλλά προσπάθησες να τα πνίξεις, σήμερα είναι καλή ευκαιρία να τα πεις, με την προϋπόθεση ότι πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα νεύρα σου.

