Χάμιλτον για Τζορτζ Φλόιντ: είμαι πλημμυρισμένος με οργή

Η αδικία που αντιμετωπίζουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας σε όλο τον κόσμο ξανά και ξανά είναι αηδιαστική και πρέπει να σταματήσει, τονίζει ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, δήλωσε την Τρίτη ότι ένιωσε «εντελώς πλημμυρισμένος με οργή» καθώς παρότρυνε τους ανθρώπους να μιλήσουν ενάντια στον ρατσισμό και να υπερασπιστούν τη δικαιοσύνη.

Ο Βρετανός είχε επικρίνει το άθλημά του την Κυριακή (31/05) για τη σιωπή του σχετικά με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άοπλου Αφροαμερικανού που άφησε την τελευταία του πνοή στη Μινεάπολη όταν ένας αστυνομικός πάτησε τον αυχένα του με το γόνατό του.

Η δολοφονία του Φλόιντ πυροδότησε ένα «κύμα οργής» και βίαιων διαμαρτυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλά κράτη του κόσμου. «Η εβδομάδα που πέρασε ήταν τόσο... σκοτεινή, δεν κατάφερα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο πρώτος μαύρος πρωταθλητής της Formula 1 στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εκατομμύρια followers.

«Ένιωσα τόσο θυμό, θλίψη και δυσπιστία σε αυτά που έχουν δει τα μάτια μου», πρόσθεσε ο οδηγός της Mercedes και συνέχισε: «Είμαι τελείως πλημμυρισμένος με οργή όταν βλέπω μια τέτοια κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των ανθρώπων μας. Η αδικία που βλέπουμε να αντιμετωπίζουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας σε όλο τον κόσμο ξανά και ξανά είναι αηδιαστική και ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσει."

Ο Χάμιλτον, ο οποίος έχει σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκε την υποστήριξη αρκετών άλλων οδηγών της F1 και την ομάδα του μετά τα σχόλιά του την Κυριακή. Η Formula 1 «έσπασε τη σιωπή της» επίσης με μία ανάρτηση στο Twitter: «Στεκόμαστε μαζί σας και όλους τους ανθρώπους στον αγώνα κατά του ρατσισμού. Είναι ένα κακό που κανένα άθλημα ή κοινωνία δεν είναι πραγματικά απρόσβλητο» ανέφερε. «Και μόνο μαζί μπορούμε να το αντισταθούμε και να το εξαλείψουμε. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί» κατέληξε η F1.

Ο 35χρονος, Χάμιλτον, ανέφερε τον ηθοποιό «πρώτης γραμμής» του Χόλιγουντ, Γουίλ Σμιθ, λέγοντας ότι ο ρατσισμός δεν χειροτερεύει αλλά βιντεοσκοπήθηκε. «Όσοι από εμάς είμαστε μαύροι, καφέ ή ενδιάμεσοι το βλέπουμε κάθε μέρα και δεν πρέπει να αισθανόμαστε σαν να γεννηθήκαμε ένοχοι, να μην ανήκουμε ή να φοβόμαστε τη ζωή μας με βάση το χρώμα του δέρματός μας», δήλωσε ο Χάμιλτον .

«Δυστυχώς, η Αμερική δεν είναι το μόνο μέρος όπου ζει ο ρατσισμός και συνεχίζουμε να αποτυγχάνουμε ως άνθρωποι όταν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε το σωστό. Μην μένετε σιωπηλοί, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σας. Black Lives Matter».