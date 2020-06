Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 1000 νέοι νεκροί στις ΗΠΑ

Με αυτόν τον ημερήσιο απολογισμό, το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας που θρηνεί η χώρα έφθασε τους 106.180 νεκρούς...

Η πανδημία του νέου κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε άλλους 1.081 ανθρώπους σε 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Τρίτη (τοπική ώρα· τις 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Με αυτόν τον ημερήσιο απολογισμό, το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας που θρηνεί η χώρα έφθασε τους 106.180, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό πλέον έχουν ανέλθει σε 1.831.435, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι με βάση τους επίσημους απολογισμούς η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνθρωποι που έχουν υποκύψει στην COVID-19 αφότου ο κορονοϊός προσέβαλε για πρώτη φορά τον άνθρωπο στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019 έχουν φθάσει τους 379.585, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, ως τις 03:30. Σχεδόν το σύνολο των αμερικανικών πολιτειών έχει χαλαρώσει λίγο ως πολύ τα μέτρα περιορισμού που είχαν ανακοινωθεί για να αποτραπεί η διασπορά του SARS-CoV-2.

Όμως, δεκάδες αμερικανικές πόλεις επιβάλλουν πλέον νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για άλλον λόγο: εξαιτίας των διαδηλώσεων και των ταραχών που έχουν ξεσπάσει σε σχεδόν όλη τη χώρα μετά τον θάνατο από ασφυξία του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη (Μινεσότα).