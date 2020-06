Κόσμος

Με λυγμούς η μητέρα του παιδιού του Τζορτζ Φλόιντ: δε θα την δει να μεγαλώνει (βίντεο)

Η πρώην σύντροφος του Τζορτζ Φλόιντ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μέσα σε λυγμούς.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν η 6χρονη κόρη του Τζορτζ Φλόιντ και η μητέρα της εν μέσω πρωτοφανών διαδηλώσεων που εκτείνονται σε όλες τις ΗΠΑ για τη δολοφονία του από αστυνομικό.

«Δεν μπορώ να μιλήσω αυτήν τη στιγμή», ξεκίνησε μέσα σε λυγμούς τις δηλώσεις της.

«Θέλω όλοι να ξέρουν τι πήραν αυτοί οι αστυνομικοί. Στο τέλος της ημέρας θα γυρίσουν στο σπίτι τους και θα είναι με τις οικογένειές τους. Η Τζιάνα δεν έχει πατέρα. Δε θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει, να αποφοιτά. Δε θα την παραδώσει νύφη. Αν έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται τον μπαμπά της, δε θα τον έχει πια».

«Είμαι εδώ για το μωρό μου και για τον Τζορτζ, επειδή θέλω δικαιοσύνη γι’αυτόν», είπε η Ρόξι Ουάσινγκτον, κλαίγοντας μπροστά στις κάμερες.

«Ήταν καλός άνθρωπος», είπε και όταν ρωτήθηκε για μία ανάμνηση μαζί του, είπε πως «ήταν πολύ ευτυχισμένος μετά τη γέννηση της Τζιάνα. Κοιμόταν όση ώρα διήρκησε ο τοκετός, αλλά την άκουσε που έκλαψε και σηκώθηκε. Ακόμα έχω τη φωτογραφία του να ξυπνάει και να παίρνει το μωρό του. Την αγαπούσε τόσο πολύ».

Η ίδια εξήγησε ότι ο μόνος λόγος που ο Φλόιντ είχε μετακομίσει στη Μινεσότα ήταν για να μπορεί να δουλεύει και να παρέχει στην οικογένειά του.

Ο Στίβεν Τζάκσον, φίλος του Φλόιντ και πρώην παίκτης του ΝΒΑ, που την συνόδευε είπε πως θα στηρίξει την κόρη του, θα είναι εκεί γι’αυτήν και θα την παραδώσει εκείνος ως νύφη. Τόνισε επίσης, πως θα δώσουν αγώνα για να κατηγορηθούν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί που ήταν συμμετείχαν στην επιχείρηση που κατέληξε στην ανθρωποκτονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη. Την απαιτούμε», είπε ο Τζάκσον.