Κόσμος

Κορονοϊός: αύξηση νεκρών και κρουσμάτων στη Γερμανία

Ο ημερήσιος απολογισμός τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων από τον ιό παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο...

Άλλοι 29 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, ενώ εντοπίστηκαν άλλα 342 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού να αυξάνεται σε 8.551 νεκρούς επί συνόλου 182.370 μολύνσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο ημερήσιος απολογισμός τόσο των θανάτων όσο και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον ιό παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης (11 και 213 αντίστοιχα).