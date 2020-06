Παράξενα

Σπάνιο είδος αράχνης εμφανίστηκε στην Πέλλα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αράχνη – πασχαλίτσα είναι προστατευόμενο είδος, καθώς κινδυνεύει με εξαφάνιση...

Ένα σπάνιο είδος αράχνης, η επονομαζόμενη Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus sandaliatus), έκανε την εμφάνισή της στην Πέλλα και συγκεκριμένα στο χωριό Θεοδωράκι, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως στις Σέρρες, στη Λαμία, τη Λάρισα και τα Γιάννενα.

Η συγκεκριμένη αράχνη ήταν είδος προς εξαφάνιση την δεκαετία του ’90, όταν και είχε απομείνει μόνο μια αποικία με 56 αράχνες σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2011 αφέθηκε ξανά ελεύθερη στη φύση.

Το είδος της παραμένει σε κίνδυνο εξαφάνισης, ενώ το 2017 είχε οριστεί ένα ποσό της τάξης των 4,6 εκατομμυρίων λιρών για την προφύλαξη του συγκεκριμένου είδους και άλλων 19 απειλούμενων ειδών στην Αγγλία.

Στην Ελλάδα, έκανε την εμφάνισή της το 2016 ενώ το 2017 είχε παρατηρηθεί στα Χανιά, στη Κεφαλονιά αλλά και στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: pellamou.gr