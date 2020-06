Κοινωνία

Παναγοπούλου στον ΑΝΤ1: Απαιτούνται απαντήσεις στην οικογένεια της 27χρονης λεχώνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη δραματική κατάσταση στην οποία βρέθηκε μία νεαρή γυναίκα λίγο αφού γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο περιέγραψε η δικηγόρος της στον ΑΝΤ1.