Κόσμος

Πυροβολισμοί και νεκρός στο Μπρούκλιν (βίντεο)

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τη νύχτα στη συνοικία της Νέας Υόρκης.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν χθες Τρίτη άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ στη συνοικία Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, επικαλούμενο πηγές.

Ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ περί τις 21:00 εναντίον δύο προσώπων. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον ένοπλο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη ήταν για άλλη μια νύχτα εξαιρετικά τεταμένη. Η αστυνομία της οικονομικής πρωτεύουσας των ΗΠΑ συνέλαβε σχεδόν 700 ανθρώπους εν μέσω ταραχών στο κέντρο του Μανχάταν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωποι της Αστυνομίας ξεκαθάρισαν από το σημείο του συμβάντος ότι, το περιστατικό δεν συνδέεται με τις διαδηλώσεις.