Κοινωνία

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: γυναίκα επόπτευε για 5 μέρες τον τόπο της επίθεσης με βιτριόλι (βίντεο)

Συνταξιούχος αστυνομικός αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ότι μία μαυροφορεμένη γυναίκα ερευνούσε το χώρο της επίθεσης επί πέντε ημέρες πριν την επίθεση!

Μια σημαντική μαρτυρία κατέθεσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ένας πρώην αστυνομικός και ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της άτυχης Ιωάννας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο συνταξιούχος αστυνομικός, μια γυναίκα κυκλοφορούσε στο σημείο επί πέντε ημέρες πριν την επίθεση και παρατηρούσε το χώρο μπροστά από την εταιρία, όπου η 34χρονη δέχθηκε το καυστικό υγρό.

"Επί πέντε ημέρες περνούσε μπροστά από την καφετέρια γύρω στις 9:00 το πρωί. Μία ημέρα πριν την επίθεση βρισκόταν στην εκκλησία και κοιτούσε προς το κτίριο που έγινε η επίθεση. Είχε μαύρα μαλλιά, φορούσε σκούφο και μαύρα ρούχα" είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την επίθεση η μυστηριώδης αυτή γυναίκα δεν εμφανίστηκε ξανά, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, ο οποίος δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία. Επανέλαβε δε ότι βρέθηκε στο σημείο ένα γάντι και μία μάσκα, στοιχεία τα οποία δεν πήραν οι Αρχές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εξετάζουν το άλλοθι δύο γυναικών από το οικογενειακό περιβάλλον της 34χρονης προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτές σχετίζεται με την υπόθεση της Καλλιθέας.

Παράλληλα, αναζητούν πιθανές προστριβές που μπορεί να είχε η άτυχη κοπέλα με άλλα πρόσωπα, και για το λόγο αυτό ελέγχουν εξονυχιστικά τους λογαριασμούς της στα social media.