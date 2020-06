Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Κατευθύνσεις και όχι δεσμεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη διαχείριση και τη διοχέτευση των επιδοτήσεων που θα ληφθούν από την Ελλάδα μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας. «Ισχυρό παίκτη» χαρακτήρισε την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας.

«Δύσκολο και πολυπαραγοντικό» χαρακτήρισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» το να επιστρέψουμε στην κανονικότητα ο Υπουργός Επικρατείας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο οικονομικό κομμάτι και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή στήριξη που αναμένεται να λάβει και η Ελλάδα, μέχρι το τέλος του χρόνου, για την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού.

Χαρακτήρισε «τεράστιο» το οικονομικό πακέτο για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών, ξεκαθαρίζοντας ότι «δίνεται με τη μορφή επιδότησης και όχι δανείου».

«Η Ελλάδα βγήκε πολλαπλά κερδισμένη, όχι μόνο γιατί μπήκε σε όλα τα προγράμματα, αλλά ιδίως επειδή πήρε γενναίο μερίδιο και δυσανάλογο από τα 750 δισ. ευρώ» και απαντώντας στο αν θα υπάρξουν μέτρα για τη διάθεση της στήριξης, είπε πως τα χρήματα θα δοθούν για την ανάκαμψη της οικονομίας, «δηλαδή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την επανάκαμψη της οικονομίας».

«Η ΕΕ έχει δώσει κατευθύνσεις για το πού θα δοθούν τα χρήματα. Δεν είναι για εξυπηρέτηση ταμειακών αναγκών, αλλά θα πρέπει να πιάσουν τόπο», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, εξηγώντας ότι, σε αντίθεση με επιχορηγήσεις του παρελθόντος, «θα πρέπει τα χρήματα να επενδυθούν όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο της χώρας» και αναφερόμενος σε τομείς που θα ενισχυθούν μίλησε για τη δημόσια υγεία, το ψηφιακό κράτος και την πράσινη οικονομία».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση Ντομπρόβσκις, ότι η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι «με πολύ αυστηρούς όρους», ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε «μίλησε κυρίως για το υφιστάμενο πλαίσιο, το σύστημα ενισχυμένης εποπτείας. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό και γι’αυτό είμαστε πολύ συνεπείς».

«Η εκτίμησή μας είναι ότι δε θα υπάρξουν νέες δεσμεύσεις, αλλά γενικές κατευθύνσεις», σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας, τονίζοντας ότι, «η ελληνική κυβέρνηση θα έχει έτοιμο πλάνο τον ερχόμενο Οκτώβριο».

Παρατήρησε πάλι ότι, πρόκειται για μία «πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία» και είπε πως τα μέτρα που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση θα είναι «στοχευμένα και εμπροσθοβαρή».

Σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα, ο Υπουργός Επικρατείας εκτιμήσει ότι, «για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση του οδηγού σε τομείς όπως η διπλωματία και η δημόσια υγεία. Δε θα χαραμίσουμε τη διπλωματία, έχουμε διεθνείς δεσμούς».

«Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο ισχυρός παίκτης», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την αντίδραση της Αθήνας, αν προχωρήσει η Άγκυρα, είπε πως «υπάρχει σχέδιο που περιέχει κλιμάκωση. Είμαστε πλήρως έτοιμοι και διπλωματικά και επιχειρησιακά να αντιδράσουμε. Είμαστε πολύ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Έχουμε διεθνείς συμμαχίες που μπορούν να πάρουν θέση κάθε στιγμή» και εκτίμησε ότι, «η Τουρκία θα σκεφτεί πολύ περισσότερο πριν πράξει οτιδήποτε στην ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου».