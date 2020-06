Αθλητικά

Ολυμπιακός: όλοι μαζί ενάντια στον ρατσισμό και την αδικία

Μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό στέλνει ο Ολυμπιακός, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στις ΗΠΑ...

Το δικό του μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό, με αφορμή τον θάνατου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, στέλνει ο Ολυμπιακός μέσα από τα social media.

"Όλοι είμαστε μαζί ενάντια στον ρατσισμό και την αδικία. Όλοι μαζί μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε μέσα και έξω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας πραγματική δράση και κάνοντας αυτόν τον κόσμο καλύτερο μέρος για όλους μας" αναφέρει στο μήνυμά του ο Ολυμπιακός.

Το μήνυμα αυτό ακολούθησε εκείνο που είχε αναρτήσει νωρίτερα, σημειώνοντας: «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να ενωθούμε και να σταματήσουμε τις φυλετικές διακρίσεις».