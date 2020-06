Κόσμος

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Γιατροί του COVID19 χειροκροτούν διαδηλωτές (βίντεο)

Λίγο καιρό αφού όλος ο πλανήτης χειροκροτούσε τους μαχητές γιατρούς του, εκείνοι χειροκρότησαν τους υπέρμαχους της Δικαιοσύνης και της ισότητας.

Την αλληλοεκτίμηση τους και τον εκατέρωθεν θαυμασμό τους εξέφρασαν οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται κατά της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ και εκείνοι που ακόμα δίνουν μάχη με τον κορονοϊό στα νοσοκομεία της Νέα Υόρκης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται πλήθος γιατρών και νοσηλευτών που φορώντας όλα τα απαραίτητα είδη για την προστασία τους, είναι συγκεντρωμένοι έξω από νοσοκομείο και όταν περνά από μπροστά ο όγκος των διαδηλωτών χειροκροτούν τους κυρίως νεαρούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων φορούν προστατευτικές μάσκες, ενώ ακούγονται και αρκετά «ευχαριστώ».

Πολλοί από τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας συμμετέχουν στις διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, ενώ σε βίντεο που ανέβηκε από διαδηλώσεις της Ουάσιγκτον, τις προηγούμενες μέρες, φαίνονται νοσοκόμες που χειροκροτούν διαδηλωτές.

Επαγγελματίες της Υγείας συμμετείχαν στα 8:45 λεπτά σιγής – το χρόνο που ο αστυνομικός πίεζε τον Τζορτζ Φλόιντ μέχρι θανάτου – ενώ πολλοί από αυτούς γονάτισαν.

Επιπλέον, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους, τρέχουν για βοήθεια στους κατά τόπους διαδηλωτές, μετά από πολύωρες βάρδιες σε νοσοκομεία για κορονοϊό.