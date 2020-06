Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: εάν χρειαστεί θα δείξουμε τα “δόντια” μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν υπάρξει όξυνση της επιθετικής πολιτικής έχουμε απάντηση, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα...

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να δείξει τα "δόντια" της, εάν συνεχίσει τις προκλήσεις και υλοποιήσει τα παράνομα σχέδιά της για γεωτρήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, έστειλε από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

"Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλά, ενίοτε δείχνει και τα "δόντια" της, όπως τα έδειξε και στον Έβρο όπου υπήρξε οργανωμένη απόπειρα παραβίασης συνόρων και αντιμετωπίσαμε - και σε αυτό τον τόνο - θα αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα" τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

"Έχουμε πει ποιες είναι οι "κόκκινες γραμμές" και στην περίπτωση που η συμπεριφορά της Τουρκίας οξυνθεί με άλλες πράξεις, έχουμε την απάντηση", πρόσθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για εξωτερική πολιτική απλής παρακολούθησης της τουρκικής επιθετικότητας, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα στοχεύει στην πρόκληση θερμού επεισοδίου και επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Φίλης: οι όροι που θα θέσει η Τουρκία θα είναι ασφυκτικοί για εμάς

Την άποψη ότι η Τουρκία έχει βαλθεί να μας καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους δικούς της όρους, εξέφρασε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Φίλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Φίλης οι όροι που θα θέσει η Τουρκία θα είναι ασφυκτικοί για εμάς « θα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας, η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση για την Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον θεωρεί ότι υπάρχει μία αντιτουρκική συμμαχία, ένας αντιτουρκικός άξονας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, αλλά αυτό το οποίο της ερέθισε ακόμα περισσότερο τα αντανακλαστικά ήταν η ομπρέλα που φάνηκε να δίνουν σε αυτές τις συνέργειες οι ΗΠΑ και η Γαλλία».

Επιπλέον όπως είπε ο κ. Φίλης η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η ηγεμονική δύναμη της περιοχής« και κανένας δεν μπορεί να κουνήσει ρούπι χωρίς να έχει τη συναίνεση της Τουρκίας», κάνοντας επίδειξη δύναμης στην περιοχή, ότι είναι η επικυρίαρχη αρχή και ταυτόχρονα « έχοντας λοκάρει το τρίγωνο Κρήτης – Καστελορίζου- Κύπρου προσπαθεί να αποκόψει την Ελλάδα από την πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποκόψει και τη συνέχεια της ελληνικής νησιωτικής χώρας, γιατί όταν μιλάμε για έρευνες πετρελαίου, δεν μιλάμε για χωρικά ύδατα, μιλάμε για υφαλοκρηπίδα που είναι κυριαρχικό δικαίωμα, το μόνο που μπορεί να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση είναι η ανάγκη της Τουρκίας να απευθυνθεί στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ για οικονομική βοήθεια».