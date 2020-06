Κόσμος

“Σφυροκοπά” την κεντρική Αμερική η τροπική καταιγίδα Αμάντα (βίντεο)

Νεκροί και τεράστιες καταστροφές από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας.

Η τροπική καταιγίδα Αμάντα, η πρώτη από τον Ειρηνικό Ωκεανό για τη φετινή περίοδο, προκάλεσε τον θάνατο 26 ανθρώπων στο Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με νέους απολογισμούς που δημοσιεύθηκαν χθες Τρίτη.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, καθώς μια άλλη καταιγίδα, η Κριστομπάλ, έχει δημιουργηθεί πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, σύμφωνα με το κέντρο τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Στο Ελ Σαλβαδόρ –τη χώρα που επλήγη περισσότερο από την καταιγίδα Αμάντα-- ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 16 σε 20, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ωστόσο ένας από τους αγνοούμενους εντοπίστηκε ζωντανός, σύμφωνα με υψηλόβαθμη αξιωματούχο του Σαν Σαλβαδόρ, την Καρολίνα Ρεσίνος, η οποία έκανε λόγο για 2.000 σπίτια “εντελώς κατεστραμμένα”.

Περίπου 7.800 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε 179 καταφύγια.

Κατά το πέρασμά της η Αμάντα, που συνοδευόταν από καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Εξαιτίας του διαβρωμένου εδάφους και των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που αναμένονται με το πέρασμα της καταιγίδας Κριστόμπαλ, το υπουργείο Περιβάλλοντος προειδοποίησε για “τη μεγάλη πιθανότητα να σημειωθούν πολλές κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων”.

Στην Ονδούρα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, αφού παρασύρθηκαν από ρεύματα. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές.

Δύο άνθρωποι επίσης σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στη Γουατεμάλα, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για 500 σπίτια που υπέστησαν ζημιές.